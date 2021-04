Rai, nuovo weekend con Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, la regista e scrittrice Elisa Fuksas autrice del romanzo “Ama e fa quello che vuoi”. E ancora, Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta; la conduttrice tv Monica Setta, in libreria con il manuale di economia per le famiglie “Quadrare i conti” e la cantante Alexia, oltre 6 milioni di dischi venduti nel mondo, che presenterà il nuovo singolo “Notte” con il Dj produttore Usai. Domenica su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Nella prossima puntata ascolterete Sergio Cammariere e Max Gazzè.