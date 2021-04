Lino Banfi torna in tv e sarà Lino Nazionale: la nuova rubrica da lunedì a Oggi è un altro giorno

Lino Banfi torna in tv e sarà Lino Nazionale: l’attore avrà una sua rubrica all’interno della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, che occupa il primo pomeriggio di Rai Uno.

Potremo vedere il mitico nonno d’Italia in onda da lunedì prossimo: Lino Banfi risponderà alle domande dei telespettatori in arrivo via whatsapp o sms.

Appuntamento ogni lunedì e venerdì con Lino Nazionale.

Lino Banfi chi è: moglie, età, vita privata, del nuovo protagonista di Oggi è un altro giorno

Il suo vero nome è Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi. Nato ad Andria, il 9 luglio 1936, sotto il segno del cancro, Lino Banfi ha oggi 84 anni.

Il 1º marzo 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, ha sposato Lucia Lagrasta e ha avuto due figli, Walter e Rosanna. Quest’ultima, anche lei attrice, ha recitato spesso a fianco del padre, sia nel cinema che in televisione. Lino Banfi ha due nipoti, entrambi figli di Rosanna.

Lino Banfi, carriera

Nel corso della sua lunga carriera Banfi ha recitato in ruoli sia comici che drammatici e lavorato con alcuni noti registi del cinema italiano, come Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci.

Insieme a Lando Buzzanca, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Johnny Dorelli e Renzo Montagnani, è ritenuto uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy degli anni settanta e ottanta. Ha raggiunto la popolarità con pellicole cinematografiche che lo hanno visto protagonista o co-protagonista come L’allenatore nel pallone, Vieni avanti cretino, Fracchia la belva umana, Il commissario Lo Gatto e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, per poi dedicarsi prevalentemente a fiction televisive come Un medico in famiglia.

