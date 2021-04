Isola dei Famosi, dramma Elisa Isoardi grave incidente all’occhio e l’abbandono del reality

Elisa Isoardi lascia l’Isola dei Famosi, un’altro abbandono dopo quello di Brando Giorgi. La Isoardi approdata al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi rischia di perdere l’occhio. Un incidente con il fuoco e una scintilla finisce nel suo occhio. Ha dichiarato di aver davvero temuto per la sua saluta però che ora vada meglio, ma la situazione la costringe a tornare in Italia, per accertamenti.

Dichiara inoltre di essere profondamente triste perchè l’esperenzia la stata coinvolgendo molto e le stava permettendo di riscattare la sua immagine e di dimostrare chi fosse realmente.

E ancora, l’ex conduttrice de La prova del cuoco aggiunge che quando ebbe la notizia dell’Isola non ci ha pensato due volte: aveva bisogno di andar via. E’ stata l’esperienza più importante ed intensa della sua vita, dichiara, così ringraziando tutti abbandona il reality. L’incidente della Isordi fa pensare al rischio che i naufraghi corrono sull’Isola dei famosi. Qualche anno fa è toccato al Divino Otelma fare i conti con un incidente molto serio durante una prova in spiaggia. E non solo a lui. L’isola porta con sè anche un po’ di rischi e difficoltà. Ma l’edizione 2021 perde, sicuramente, uno dei personaggi chiave: la Isoardi, che era proiettata alla vittoria.