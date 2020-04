Star Wars Day, da The Mandalorian a The Clone Wars

Nuovi contenuti originali su saga in giornata evento

In occasione dello Star Wars Day, il 4 maggio, Disney+ renderà disponibili nuovi contenuti originali legati alla saga: la conclusione dopo sette stagioni della serie animata in cgi Star Wars: The Clone Wars, insieme alla premiere mondiale della nuova docu-serie in 8 episodi ‘Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian‘. Nato come evento spontaneo creato dai fan, lo Star Wars Day è diventato con gli anni una vera e propria celebrazione dell’universo creato da George Lucas.

In ‘Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian’, il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie già molto popolare (anche grazie a personaggi subito diventati idoli pop come baby Yoda) che ha debuttato a novembre negli Usa e a marzo in Italia. Gli 8 episodi della docuserie, esplorano con interviste, scene inedite e tavole rotonde, aspetti come la scelta degli interpreti, la creazione dei modelli, i contributi artistici, i riferimenti, o la tecnologia utilizzata nella prima serie televisiva live action su Guerre Stellari. E’ un’opportunità per i fan di dare un’occhiata dall’interno “e magari comprendere meglio, come è stata creata la serie” spiega Favreau, showrunner, cosceneggatore e produttore esecutivo di The Mandalorian. Realizzarla “è stata un’esperienza fantastica e non vediamo l’ora di poterla condividere con il pubblico”.

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, di cui i nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì su Disney+, debutterà tre giorni dopo la conclusione della prima stagione di The Mandalorian in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera.

Inoltre il 4 maggio si offrirà ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vedere insieme il finale della serie animata in cgi, Star Wars: The Clone Wars, che si conclude dopo sette stagioni. Premiata con un Emmy Award, è stata creata da George Lucas e Lucasfilm Animation, con Dave Filoni (The Mandalorian) come produttore esecutivo e supervisore alla regia. L’ultimo capitolo esplora gli eventi che hanno preceduto Star Wars: La Vendetta dei Sith.

