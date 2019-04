“Vieni da me”, Enzo Miccio: “Non credo di volermi sposare”

Enzo Miccio, il celebre wedding planner, è stato ospite di Vieni da me. Filippa Lagerback che gli ha fatto una domanda molto importante sulla sua vita privata. Come organizzerebbe il suo matrimonio? “Non credo di volermi sposare. Non è qualcosa di cui sento l’esigenza. Non mi manca. Ne parliamo spesso con il mio compagno. Sogno una roba molto intima, 20 persone veramente in un posto sul mare”.

Miccio, volto di punta di Real Time, è legato sentimentalmente, da diverso tempo, al parigino Laurent che gli ha fatto recapitare un filmato. “Non me l’aspettavo. E’ molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento. Da te, sta uscendo un pezzo di Enzo che non conosce nessuno. Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzione. Da poco è iniziato un altro nuovo cammino insieme. Abbiamo una grande forza”.

