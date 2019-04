Simona Ventura racconta la storia d’amore con Giovanni Terzi: “Ci siamo visti a una cena tra amici”

Intervenuti a Storie Italiane, la trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, Simona Ventura (prossima al debutto di The Voice su Rai Due) e Giovanni Terzi, hanno rivelato dettagli inediti sulla loro travolgente storia d’amore.

“E’ stato bello quanto inaspettato. Ci siamo visti a una cena tra amici e la mattina dopo l’ho cercato io – racconta Simona Ventura -. Lui mi aveva regalato il suo libro: ho chiamato la mia amica e ho detto ‘mi mandi il numero di Terzi? Stanotte non riuscivo a dormire, ho letto un po’ il suo libro e l’ho trovato bello’. Così ho buttato l’amo.” Invece Giovanni Terzi ha aggiunto: “Lei mi ha mandato un messaggio e, ancor prima che me lo inviasse, io avevo già scritto Ti amo”.

Nello scambio di battute e di aneddoti, Simona Ventura rivela poi cosa significa per lei stare insieme a un uomo come Giovanni: “Ho trovato una grande umanità dietro questi occhi da cucciolone. Mi ritengo molto fortunata. Abbiamo due storie simili. Ci capiamo, ci appoggiamo uno all’altro e ci diamo sicurezza e forza, che è la cosa più importante”, afferma senza mezzi termini. Terzi, incalzato da Eleonora Daniele rivela: “Diciamo che stiamo vivendo già insieme. È un rapporto d’amore e, anche se siamo attualmente in due case, ci rende veramente complici su tutto”, conclude.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it