Madonna diventa ‘Madame X’: sui social l’annuncio del nuovo disco

La popstar annuncia per il 17 aprile l’uscita di ‘Medellin’, singolo con Maluma, che anticipa l’album

Dopo aver disseminato per giorni indizi sui social, Madonna ha finalmente svelato il progetto Madame X. La popstar ha confermato che sarà questo il titolo del suo nuovo album, il primo in studio da Rebel Heart del 2015. Con una serie di post e stories su Instagram, la regina del pop ha poi annunciato che il 17 aprile uscirà il singolo che anticipa l’album, dal titolo Medellin, in collaborazione il cantautore colombiano Maluma. Prima una grande “X” rossa su uno sfondo nero, poi la descrizione del personaggio Madame X, e ancora tre video, che hanno ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, in cui l’artista descrive le anime della figura femminile che sarà rappresentata nel suo nuovo lavoro: in uno indossa una camicia nera, calze a rete e suona la fisarmonica, in un altro, con un abitino succinto, si muove e suona la chitarra elettrica e ancora, in un altro cambia decine di costumi e identità.Nella clip più lunga, accompagnata dal testo “Benvenuti nel mondo di Madame X”, oltre ad alcuni secondi di una canzone che potrebbe fare parte del nuovo album, Madonna annuncia che il titolo del disco sarà Madame X e spiega che “Madame X è un agente segreto che viaggia il mondo, cambiando identità, combattendo per la libertà e portando luce nei luoghi oscuri. Madame X – ha proseguito Miss Ciccone – è un’istruttrice di cha cha cha, una professoressa, una casalinga, un Capo di Stato, una prigioniera, una studentessa, un’insegnante, una cantante di cabaret, una suora e una prostituta”.

Madonna a Eurovision, tv Israele: “Le trattative sono in una fase avanzata”

La partecipazione di Madonna alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest di Tel Aviv non è stata ancora confermata definitivamente. Lo ha aggiornato la televisione pubblica israeliana, riferendosi ad anticipazioni apparse sulla stampa locale. “Speriamo di vedere Madonna – scrive l’emittente su Twitter -. Da entrambe le parti c’è buona volontà e le trattative sono entrate in una fase avanzata”. L’emittente ha confermato invece la partecipazione dell’attrice israeliana Gal Gadot che ha promesso per quell’evento “una esibizione speciale”.

