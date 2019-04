Luca Calvani e Brooke Logan, la strana coppia

L’attore toscano passeggia al fianco dell’americana Kelly Lang per le strade di Prato, prima di posare insieme a Forte dei Marmi. A unirli, una vecchia amicizia e un nuovo progetto

Che cosa ci fanno insieme Luca Calvani e Brooke Logan, alias di Kelly Lang? La risposta è semplice: se hai fatto parte una volta del cast di Beautiful, ne fai parte per sempre. I due si erano incontrati nel 2012 sul set della molto longeva serie tv americana. L’attore toscano, 44 anni, aveva interpretato Padre Fontana, durante le riprese in Italia, ed era stato incaricato di officiare uno dei mille matrimoni di casa Forrester.

Da lì i due sono rimasti in buoni rapporti, e l’attrice americana, 58, ha approfittato di una trasferta italiana per fare tappa in Toscana. E rivedere l’amico. Calvani e Lang sono stati avvistati nel centro storico di Prato, in compagnia di un altro collega, Francesco Ciampi. Sul piatto, un nuovo progetto. Calvani, con altri autori, ha infatti scritto una sceneggiatura, Il cacio con le pere, che è già diventato un trailer di qualche minuto premiato nel 2016 al Trailer film festival di Milano. La pellicola racconta la storia di due fratelli molto diversi: uno affascinante che fa l’attore, interpretato da Calvani, e l’altro che lavora in un supermercato, interpretato da Ciampi.

L’attrice americana, che interpreta Brooke dal 1987, aveva già letto la sceneggiatura e aveva promesso all’amico che ne avrebbero parlato alla prima occasione in Italia. Detto, fatto. Kelly ha poi fatto tappa in Versilia, a Forte dei Marmi, per la presentazione di una linea di costumi da bagno, di cui è testimonial. Al suo fianco, il nuovo compagno Dominique Zoida. Si sono conosciuti praticando Triathlon, lui di anni ne ha 16 in meno. Nessuno dei due li nota: «L’età non conta, conta essere in sintonia e felici. Noi per ora questi 16 anni non li sentiamo».

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair