Stasera ci sarà, in tv, il match Juve-Ajax

La Juve gioca solo su Sky. È la pay tv a trasmettere stasera in esclusiva l’atteso match tra la Juve e l’Aiax, alle 21 in diretta su Sky Sport Uno e in 4k per i clienti Sky Q.

La telecronaca è affidata a Fabio Caressa affiancato da Giuseppe Bergomi in qualità di opinionista, coppia al centro di polemiche dopo il racconto di Juve-Atletico Madrid giudicato da alcuni “troppo tifoso”. Tra bordo campo e tribuna sono invece impegnati Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio.

In studio “Champions League Show” comincia alle 20 con Ilaria D’Amico alla guida e con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo al commento sino a mezzanotte.

L’altra partita della serata Barcellona-Manchester United, sempre alle 21, va in onda su Sky Sport Football con Riccardo Gentile e Luca Marchegiani rispettivamente prima e seconda voce mentre Alessandro Alciato è vicino alle panchine.

Repliche: Juve-Aiax viene riproposta alle 23 su Sky Sport Football.

Domani. La Rai ha scelto di trasmettere domani sera Manchester City-Tottenham mentre stasera si limita a servizi dallo Juventus Stadium sui notiziari.

Su Sky, come sempre, sono in palinsesto entrambe le partite: Man City-Tottenham e Porto-Liverpool.

Daniele Cavalla, La Stampa