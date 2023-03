Lisa Marie Presley, il testamento spacca la famiglia. Lite tra ex moglie di Elvis e figlia

È in corso una dura lite sul testamento di Lisa Mary Presley. Il contrasto coinvolge la madre di lei, Priscilla (ex moglie di Elvis Presley), e la figlia Riley Keough. Priscilla era originariamente una delle fiduciarie ma è stata rimossa con un emendamento al testamento nel 2016. Da allora gli eredi sono Riley e il fratello Benjamin Keough, il quale si è suicidato nel 2020. Riley è quindi l’unica destinataria del patrimonio da 35 milioni di dollari, ma la nonna non è d’accordo

È in corso una dura lite sul testamento di Lisa Mary Presley. Il contrasto coinvolge la madre di lei, Priscilla (ex moglie di Elvis Presley), e la figlia di Lisa Marie, Riley Keough.

Priscilla era originariamente una delle fiduciarie ma è stata rimossa con un emendamento al testamento nel 2016. Da allora gli eredi sono Riley e il fratello Benjamin Keough, il quale però si è suicidato nel 2020. Riley è quindi rimasta l’unica destinataria del patrimonio materno da 35 milioni di dollari, ma la nonna non è d’accordo.

Secondo i media statunitensi, la nonna 77enne sta discutendo con la nipote 33enne per il testamento della sua defunta figlia dopo che la cantante Lisa Mary Presley l’ha tagliata fuori lasciando Riley come unica erede.

RILEY HA LE CHIAVI DI GRACELAND, NONNA PRISCILLA NO

Una fonte ha riferito a Radar Online che solo la Riley e Angie Marchese – vicepresidente degli archivi e delle mostre nella tenuta di Graceland a Memphis – hanno le chiavi della residenza e che le serrature sono state cambiate “alle porte e agli archivi del piano di sopra” per impedire l’ingresso di Priscilla.

PRISCILLA IN ORIGINE FACEVA PARTE DEL TESTAMENTO, MA NEL 2016 LE COSE CAMBIARONO

Priscilla è la madre di Lisa Marie. Ha avuto la figlia da Elvis, con il quale è stata sposata dal 1967 al 1973. In origine era una delle fiduciarie del testamento della figlia, tuttavia è stata poi estromessa nel 2016 con un emendamento il testamento.

In quell’anno sono stati dunque designati come unici eredi del patrimonio di Lisa Marie Presley i suoi due figli: Riley e il fratello Benjamin Keough.

Quest’ultimo però si è suicidato nel 2020 all’età di 27 anni, lasciando quindi la sorella come unica destinataria del patrimonio della madre.

PRISCILLA PRESLEY CONTESTA L’EMENDAMENTO AL TESTAMENTO

Però nonna Priscilla non ci sta: non le sta bene che la nipote Riley sia l’unica destinataria del patrimonio di sua figlia, quindi contesta l’emendamento al testamento.

Secondo i media statunitensi, l’ex marito di Lisa Marie, Michael Lockwood, sarebbe dalla parte di Priscilla. Lockwood si schiera contro Riley Keough probabilmente per un motivo: lui è il padre di altre due figlie di Lisa Marie Presley, due gemelle di 14 anni che la donna ha avuto da lui, quarto marito da cui aveva divorziato nel 2021. Eppure alle due figlie di Michael Lockwood non spetta niente, secondo il testamento. È probabile che nonna e nipote (e forse anche sorellastre) si ritrovino a breve in tribunale, per discutere la questione a livello legale.

Già lo scorso gennaio Priscilla aveva espresso le proprie rimostranze. Da notare è come dell’emendamento del 2016 lei non fosse a conoscenza. Tale disposizione è quella che l’ha estromessa dalla gestione dei beni dell’unica figlia del re del rock ‘n roll, stroncata da un arresto cardiaco il 12 gennaio all’età di 54 anni.

Alcune settimane fa la vedova di Elvis ha affermato in tribunale a Los Angeles che dopo la morte di Lisa Marie ha scoperto un documento che cercava di rimuovere lei e l’ex manager aziendale Barry Siegel come co-fiduciari di tutta una serie di proprietà e di finanze della figlia. “Nel documento il nome della madre era scritto con un errore e la firma non era quella solita” hanno affermato i legali della 77enne davanti alla Los Angeles Superior Court. Gli avvocati sostengono che Priscilla abbia saputo dell’emendamento solo dopo la morte della figlia. L’estromissione dal ruolo di amministratrice significa che la donna non ha più alcun ruolo nella suddivisione dei beni della figlia. Allora non era ancora risaputa la cifra a cui ammontava l’eredità di Lisa Marie (che oggi sappiamo essere 35 milioni di dollari). Secondo i media l’erede di Elvis avrebbe sperperato quasi tutti i soldi ricevuti dal padre (e in effetti 35 milioni di dollari non sono poi così tanti, se sei la figlia di uno dei personaggi più famosi della storia dell’umanità, il re del rock ‘n roll).