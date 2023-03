“Grande Fratello Vip”, cena romantica per gli Oriele tra confidenze e complicità

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro trascorrono una serata intima nel loft

Al “Grande Fratello Vip” procede la frequentazione degli Oriele. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si prendono del tempo per conoscersi meglio e durante la serata si staccano dal gruppo per concedersi una cena romantica nel loft. Palloncini a forma di cuore, bollicine e una cena gourmet con tanto di tagliolini al tartufo. I due innamorati preparano insieme la loro cena e nel frattempo si lasciano andare a confidenze ed effusioni.

La cena nel loft

Mentre gli altri concorrenti organizzano la cena nella Casa, il “Grande Fratello Vip” concede una occasione unica agli Oriele. I due vipponi, dopo litigi, dubbi e tira e molla, sembrano attraversare una fase tranquilla della loro frequentazione. Per celebrare questo momento a Oriana e Daniele viene offerta la possibilità di stabilire un menù da gustare nel loft della Casa. Dopo la cena i due vipponi si concedono anche del tempo per scambiarsi coccole ed effusioni, ma anche per conoscersi meglio raccontandosi qualcosa del loro passato.

Le confidenze degli Oriele

“Sono sempre stata una ragazzina ribelle, nel senso che combinavo qualche casino a scuola”, racconta Oriana. Daniele è molto interessato al passato della vippona e le pone tante domande per conoscerla meglio. Le chiede del trasferimento dal Venezuela alla Spagna e della sua adolescenza a Madrid.

Anche Daniele prova a raccontare qualcosa di sé e del suo passato. “Anche se sono cresciuto in una famiglia benestante, in realtà la mia vita non è stata sempre semplice soprattutto da piccolo. I miei genitori erano sempre in giro e non c’erano mai. Tieni conto che io e mia sorella abbiamo 10 anni di differenza e allora io sono cresciuto con mia nonna”, si confida il 33enne. Dopo le confidenze sul passato, gli Oriele approfittano della privacy del loft per trascorrere il resto della serata scambiandosi tenere effusioni in totale relax.