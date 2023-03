Gerard Piqué e la canzone di Shakira: “L’ho ascoltata e…”

L’ex calciatore per le prima volta commenta i versi al veleno, indirizzata a lui e alla fidanzata Clara

Shakira ha usato la sua musica e la canzone “BZRP Music Sessions #53” per dire al mondo cosa pensa di Gerard Piqué e della donna con cui l’ha tradita, Clara Chia.

Dopo le punzecchiature social, a suon di orologi e utilitarie, per la prima volta l’ex calciatore si espone e commenta i brani della cantante colombiana: “L’ho sentita ma non mi tocca, devo cercare di proteggere i miei figli”.

Piqué: “Quella canzone non mi tocca”

Ospite del programma radiofonico “El món”, Piqué ha ammesso: “Ho sentito la canzone ovviamente. Non voglio parlarne perché non mi tocca. Abbiamo una responsabilità, quella di essere genitori che devono cercare di proteggere i nostri figli. Non voglio dire nulla, ognuno prende le decisioni che ritiene più opportune. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici”.

I figli usati come “armi”

Al contrario di Shakira, Piqué vuole mantenere un basso profilo soprattutto per tutelare Sasha e Milan con cui ha un rapporto molto stretto. In questo momento di tensione, però, anche i figli rischiano di essere usati come “armi” tra le parti. In particolare a gennaio l’ex calciatore aveva coinvolto il primogenito in una diretta social, una situazione che aveva fatto infuriare mamma Shakira. “Me l’ha chiesto e io ne sono stato felicissimo. Non c’è niente al mondo che mi renda più felice di vedere mio figlio felice”, si è difeso Piqué. Ora l’ex calciatore è felice al fianco della nuova compagna Clara Chia, con cui si mormora voglia presto sposarsi. Lui per il momento, però, non si sbilancia: “Sto bene, sono felice”.

La storia con Clara

Nel brano, “Bzrp” la popstar colombiana si è tolta i macigni dalle scarpe, attaccando su tutti i fronti il suo ex compagno e la nuova compagna. Sulla scia della canzone si era poi diffusa la voce, secondo cui Piquè avrebbe tradito anche Clara, nientemeno che con la sua avvocatessa divorzista. Dopo essere stato a lungo in silenzio, dopo il rumors, l’ex campione del Barcellona aveva voluto mettere la parola fine a cattiverie e illazioni uscendo definitivamente allo scoperto sui social con la sua nuova fiamma 22enne che potrebbe presto diventare la signora Piqué.

La rottura improvvisa tra Shakira e Piqué

Shakira, 45 anni e Gerard Piqué, 35, hanno annunciato la loro rottura nel giugno 2022 dopo quasi 12 anni insieme e due figli Milan e Sasha, venuti al mondo nel 2013 e nel 2015. Il matrimonio non era mai arrivato. “Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua ragazza. È come quel frutto proibito, preferisco tenerlo attento e pensare che tutto è possibile a seconda del suo comportamento”, aveva dichiarato la popstar. Purtroppo, però, le tentazioni li hanno raggiunti nel loro Eden e l’ex calciatore è fuggito con una donna più giovane, come in un matrimonio qualsiasi.