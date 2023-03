Film stasera in TV da non perdere giovedì 16 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 16 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Black Phone, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ethan Hawke in un horror. Rapito da un killer di bambini, un ragazzino entra in contatto con gli spiriti delle precedenti vittime attraverso un telefono.

Black Phone, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Ethan Hawke in un horror. Rapito da un killer di bambini, un ragazzino entra in contatto con gli spiriti delle precedenti vittime attraverso un telefono.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il ladro di giorni, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Riccardo Scamarcio in road movie a cui partecipa anche Massimo Popolizio. Dopo la prigione, un uomo prova a riallacciare i rapporti con il figlio.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Beverly Hills Cop II, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Secondo film della serie con Eddie Murphy, per la regia di John Landis.

Tutta un’altra vita, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Enrico Brignano interpreta un tassista che s’impadronisce della villa di un miliardario, vivendo sogni sfrenati.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Come farsi lasciare in 10 giorni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Matthew McConaughey e Kate Hudson in una commedia romantica. Una giornalista seduce un pubblicitario con l’intenzione di farsi lasciare.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Tactical Force – Teste di cuoio, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Steve Austin e Michael Jay White in un film d’azione. Alcuni agenti SWAT rimangono coinvolti in uno scontro tra bande.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Crimes of the future, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen e Lea Seydoux in un film in cui un performer che può sviluppare nuovi organi interni si esibisce per il pubblico.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Animali fantastici – I segreti di Silente, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Eddie Redmayne, Jude Law e Mads Mikkelsen nel terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter.

FILM POLIZIESCO DA VEDERE STASERA IN TV

La Padrina – Parigi ha una nuova regina, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Isabelle Huppert incontra una donna che entra nel mondo del crimine dopo aver ascoltato un’intercettazione.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Non è un Paese per vecchi, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Javier Bardem in un film cult dei fratelli Coen. Un uomo si impossessa di un ricco malloppo ma viene braccato da uno psicopatico.

La regola del silenzio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Robert Redford e Shia LaBeouf in un action. Un ex sovversivo deve rintracciare la sua ex compagna per provare la sua innocenza.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Che Dio ci aiuti 7, ore 21:20 su Rai 1

Settima stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

The Gentlemen, ore 21:20 su Rai 2

La notizia della messa in vendita dell’attività di un narcotrafficante scatena alcuni complotti tra i possibili acquirenti.

Splendida cornice, ore 21:20 su Rai 3

Geppi Cucciari alla conduzione di un talk show culturale.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Wonder Woman, ore 21:20 su Italia1

Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Nati stanchi, ore 21:25 su Nove

Ficarra e Picone nella loro prima commedia al cinema. Due giovani siciliani si mostrano svogliati nella ricerca del lavoro.