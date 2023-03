Andrea Iannone in amore corre, regala un’auto a Elodie

Il pilota si prepara a tornare in gara grazie al sostegno della cantante

Andrea Iannone corre veloce in amore con Elodie e presto, grazie al sostegno della cantante, tornerà anche in pista. Intanto per festeggiare i primi sette mesi d’amore il pilota ha regalato alla sua compagna una citycar, la prima auto per lei, che al momento vede alla guida lui. Insieme vivono nella villa di Lugano acquistata da Iannone e fanno grandi progetti. Primo tra tutti il ritorno alle gare l’anno prossimo.

Iannone regala un’auto a Elodie

Il settimanale “Chi” ha pizzicato Andrea Iannone ed Elodie in una concessionaria auto dell’hinterland milanese. Si sono fatti accompagnare dall’autista, poi sono entrati nel salone e la loro auto si è allontanata. Ma state tranquilli, non sono rimasti a piedi! Anzi, il pilota ha acquistato una citycar elettrica alla sua dolce metà. Un regalo speciale per festeggiare i loro primi sette mesi insieme, nonché la prima macchina della cantante. I paparazzi li hanno fotografati mentre uscivano felici e sorridenti: lui alla guida della vettura, lei al suo fianco.

Iannone tornerà a correre in pista

L’amore tra Andrea Iannone ed Elodie è stato un vero toccasana per il pilota, che dopo la squalifica per doping ha ripreso la voglia di gareggiare e tornare in pista. Le due ruote sono la sua passione e l’anno prossimo potrà ricominciare a correre. Non si sa ancora se sceglierà la Motogp o le Superbike. Intanto però si allena con la sua fidanzata accanto. Qualche giorno fa Iannone era a Misano Adriatico al Marco Simoncelli World Circuit, in sella a una Ducati. C’era anche Elodie nei box a tifare. Pare che proprio lei lo abbia spronato in questi mesi a tornare in sella e a riprendere a fare ciò che più gli piace per dimostrare di essere un grande pilota.

Tra Iannone ed Elodie un amore che corre veloce

La storia d’amore tra Andrea Iannone, 33 anni, ed Elodie, 32, è nata la scorsa estate. Si sono conosciuti durante una vacanza tra amici in Puglia, poi sono volati in Sardegna, a Milano, in Svizzera, a Madrid, e non si sono più lasciati. La loro passione è stata travolgente e ha bruciato tutte le tappe. Ora vivono insieme a Lugano, ma vengono avvistati spesso nelle vie dello shopping milanese (dove ha la casa lei). “Stiamo molto bene, dobbiamo darci del tempo per conoscerci” diceva lei all’inizio della loro relazione, prima di essere travolta dalla passione. A Capodanno nel dietro le quinte del Concertone si scambiavano baci interminabili, a Sanremo dove lei era sul palco lui faceva il tifo, ma anche nella routine quotidiana non mancano di inviarsi messaggi d’amore e pubblicare siparietti insieme (anche a letto).

Gli amori passati di Iannone ed Elodie

Andrea Iannone prima di Elodie è stato al centro del gossip per altre storie importanti con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Elodie, prima di trovare il pilota sulla sua strada, ha vissuto un amore importante con Marracash di cui diceva: “E’ la persona che amerò di più in tutta la mia vita, un prossimo fidanzato non sarà mai alla sua altezza”. Ora deve aver cambiato idea…