“Tutto il bello che c’è”, storie di genialità e altruismo

Il lato positivo della realtà

Le storie di chi ha trovato il modo giusto di impegnare la fantasia, la genialità e l’altruismo sono protagoniste della puntata di “Tutto il bello che c’è”, la rubrica del Tg2 in onda giovedì 17 marzo alle 13.30 su Rai 2.



Il primo servizio sarà quello di Miska Ruggeri, che è andato ad incontrare nella sua casa di Monza Giuseppe Locati, un imprenditore, artista e filosofo. Locati deve la sua fortuna economica ai suoi brevetti perché nel corso degli anni ha ideato di tutto: da un nuovo sistema di impalcature alle porte basculanti e addirittura un nuovo tipo di sci.



L’Accademia della Crusca ha scelto la sua opera come copertina del volume “Dante e l’Italiano” e la Dante Society di Londra come locandina di un concorso artistico per celebrare il Settecentenario della morte del Sommo poeta. Lei è Federica, diciottenne con una straordinaria capacità grafica e nel disegno. L’anno scorso il Presidente Mattarella ha voluto insignirla Alfiere al merito della Presidenza della Repubblica. Laura Gialli è andata a conoscerla.



Infine Massimiliano Clarizio racconterà la storia di chi si impegna per garantire il diritto alla salute. Il periodo della pandemia ha messo tutti a dura prova e certamente alcune famiglie in vera e propria difficoltà. Sono molti quelli che hanno sentito il desiderio di fare qualcosa per il prossimo e tra questi c’è Davide Devenuto, che ha dato vita ad una banca delle visite per poter permettere anche ai meno abbienti di andare da medici specialisti e ha affiancato la sua Onlus al grande progetto della spesa sospesa.