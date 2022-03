“Sì Viaggiare” arriva nel borgo di Bellano

Nelle faggete del casentino e poi in Aspromonte

La puntata del 18 marzo di “Sì Viaggiare” comincia in Lombardia. La rubrica del Tg 2 in onda alle 13.30 su Rai 2 va nella provincia di Lecco, a Bellano, cittadina affacciata sul Lago di Como. Dal Santuario della Madonna delle lacrime all’antico cotonificio, ad accompagnare il giornalista Miska Ruggeri è Andrea Vitali, che qui ha ambientato molti dei suoi romanzi.

Si prosegue in Toscana, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Laura galli si addentra nella faggeta vetusta, riconosciuta nel 2017 Sito naturale dell’Unesco, per scoprire i segreti di faggi con oltre 500 anni di storia. Alberi ora intoccabili ma che un tempo fornirono legname per le impalcature di opere grandiose come il Duomo di Firenze o per costruire la flotta pisana.

Infine in Calabria a sciare vista mare sul Pollino, salendo dai boschi di Gambarie d’Aspromonte: il panorama spazia dallo Stretto di Messina all’Arcipelago delle Eolie fino all’Etna. Marco Furina racconta una stagione particolare in cui, nonostante tutto, l’afflusso di turisti non è mancato in questa località che punta a confermarsi sempre più come comprensorio sciistico del Centro-Sud.