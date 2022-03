Clorofilla, il respiro del bosco. Passeggiata tra biodiversità e schianti

Un film di Paolo Spigariol, musiche originali di Giuseppe Laudanna. Ca’ dei Carraresi – giovedì 17 marzo, ore 18

Prosegue il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassamarca e dedicato a due grandi temi, “Classico” e “Universo”, che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.



Clorofilla è un film fotografico che narra di Natura con un linguaggio tessuto tra emozioni, arte e scienza.

Non è un documentario, ma una storia di boschi e di vento. Come il vento anche la Vita è un soffio, un

soffio che si nutre dell’aria che respiriamo, esclusivo dono delle Piante, così dalla notte dei tempi.

Voci narranti ci accompagnano in una passeggiata tra biodiversità e bellezza. Attraversiamo i boschi nel

susseguirsi delle stagioni, seguendone i ritmi. Curiosi viaggiatori alla scoperta di un elusivo mondo di

forme e colori, richiami, suoni e silenzi. Infine, distruttiva, arriva Vaia.

“Se i boschi, un giorno …”, evocative, inascoltate voci. La fragilità dei boschi e il legame con Vaia e un

Adriatico sempre più caldo. I cambiamenti climatici e le responsabilità nei confronti dei nostri figli.

Evocativo e didascalico, simbolico e immaginario, suggestioni e animazioni si alternano e si mescolano

fino a confondersi con il reale. Le musiche, costruite sulle immagini, creano una terza dimensione.