Cercasi Talento su Rai Storia

Un Istituto Tecnico Superiore attraverso il quale i ragazzi entrano nel mondo della comunicazione, dello sviluppo di software e della post-produzione video: è l’Its “Apulia Digital Maker” – il cui indotto negli ultimi anni ha creato in Puglia nuove figure professionali e posti di lavoro – protagonista di “Cercasi Talento”, la nuova serie realizzata dai Rai Cultura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, in onda mercoledì 16 marzo alle 22.10 su Rai Storia.



Il programma – di Marta La Licata e Graziano Conversano, che cura anche la regia – racconta la realtà dell’Istituto leccese in modo approfondito e, soprattutto, attraverso la voce dei protagonisti, le studentesse e gli studenti che lo frequentano, con i loro sogni e le loro aspettative. La trasmissione entra, poi, nell’ambito produttivo, mostrando il lavoro, all’interno delle imprese, di quei professionisti che seguono la formazione di chi frequenta l’“Apulia Digital Maker”.



Una modalità inedita che punta a dare visibilità a un pezzo importante del sistema italiano di istruzione terziaria, facendo conoscere ai giovani questa opportunità di studio attraverso le esperienze dirette fatte da altri coetanei.