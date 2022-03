Annie Lennox reagisce sui social contro chi non la riconosce: “Invecchiata… ma ancora arrabbiata”

La cantante degli Eurythmics risponde per le rime ad un tweet diventato virale

Un post su Twitter di tale Jason Strummer ha fatto arrabbiare Annie Lennox.

Mostrava un suo scatto e la domanda rivolta ai lettori: “Senza andare a cercare, chi è questa?”. Il tweet è diventato in poche ore virale con migliaia di fan della popstar scozzese che si sono riversati online per difenderla. La cantante degli Eurythmics però si è difesa da sola e su Instagram ha pubblicato la sua replica, postando un altro suo scatto in maglietta mimetica in mezzo alle foglie di un albero, scrivendo: “Sto invecchiando ma sono ancora in grado di arrabbiarmi”.

Salutando Jason Strummer la Lennox, 67 anni, ha cominciato così il suo ironico post: “Hai creato una tendenza su Twitter con la tua richiesta su chi fosse questa persona… QUESTA persona!! Quindi puoi dirmi la differenza tra la persona in mimetica e la pianta?? Ah ah!!! Creiamo un’altra tendenza su Twitter, vero?!!!. Invecchiata ma ancora arrabbiata. Ti benedico con amore…”.



Tantissime le reazioni dei fan della leggenda degli Eurythmics al tweet di Strummer: “‘Chi ha bisogno di andare a cercare chi è? È cambiata appena in 40 anni. Annie Lennox'” oppure: “La meravigliosa Annie Lennox, ancora una donna sorprendente come nei suoi primi giorni. Bellissima”.



Jason si è affrettato a commentare subito il post Instagram della Lennox, twittando: “Sono sbalordito. Annie Lennox ha pronunciato il mio nome. Sto un po’ tremando. Grazie mille per questo. Creerò un Instagram così posso rispondere”.



Prima del post di risposta a Strummer la cantante aveva pubblicato un suo primo piano per commentare pubblicamente la tragica invasione russa dell’Ucraina. “Cari amici… Come tante persone mi sento scioccato e devastato dagli eventi in Ucraina. Forse, come me, ti stai chiedendo cosa puoi fare”, ha scritto prima di incoraggiare le persone a donare alla Croce Rossa. “Con anni di esperienza in queste situazioni di emergenza, consiglierei assolutamente qualsiasi donazione… non importa quanto piccola o grande sia. Ho anche appena scoperto @rescueorg che fa un ottimo lavoro con i rifugiati. Fa davvero male pensare che le famiglie vengano sfollate e debbano fuggire con solo gli zaini sulle spalle”, ha aggiunto : “È mostruoso e barbaro che intere popolazioni vengano violate in questo modo. Il meglio che possiamo fare è almeno donare a organizzazioni che possono mobilitarsi e supportare”.