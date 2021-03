Tommaso Zorzi dona 100mila euro agli anziani soli: il motivo del gesto

Il 25enne devolve tutto il montepremi del ‘Grande Fratello Vip’ in beneficenza. Ha spiegato come mai ha scelto di aiutare gli anziani che vivono in solitudine

Tommaso Zorzi ha deciso di fare un bellissimo gesto. Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che si è conclusa lo scorso primo marzo, ha scelto di devolvere tutto il montepremi del reality show di Canale5 in beneficenza. Destinataria dell’operazione è un’associazione che si occupa di anziani soli. Per contratto chiunque fosse arrivato sul podio più alto della trasmissione avrebbe dovuto destinare la metà dell’ingente cifra, ovvero ben 100mila euro, ad un ente senza scopo di lucro. Ma il 25enne ha fatto di più: non ha tenuto nulla per sé.

E’ stato lui stesso a spiegare a ‘Vanity Fair’ il motivo che l’ha spinto a comportarsi in questo modo. “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per gli altri nonni”, ha detto.

Durante la permanenza all’interno della Casa di Cinecittà Zorzi aveva più volte raccontato quanto fosse legato a sua nonna, venuta a mancare la scorsa primavera. In un’occasione, mentre cucinava un piatto di lasagne con la ricetta che le aveva lasciato proprio lei (che viveva in Emilia Romagna), non era riuscito a trattenere le lacrime ed era scoppiato a piangere davanti ad alcuni coinquilini.







