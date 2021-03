Rete 4, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Stasera, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, – in onda in prima serata, su Retequattro, Mario Giordano intervista la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sui temi di più stretta attualità, dalle nuove restrizioni e chiusure fino a Pasqua fino alle problematiche dei cittadini alle prese con il blocco degli sfratti.



Nel corso della puntata, con nuovi clamorosi aggiornamenti e rivelazioni, la trasmissione torna a far luce sull’inchiesta relativa alle mascherine pericolose che risultano ancora in vendita sul territorio nazionale.



E ancora, con il dottor Andrea Mangiagalli, la trasmissione torna a dare spazio al tema delle cure domiciliari e ai progressi del protocollo per il controllo del Covid-19 evitando accessi in pronto soccorso e ospedale.



Inoltre, con il commento del professor Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, un’analisi del nuovo piano vaccinale presentato dal nuovo commissario all’Emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e della questione relativa ai vaccini Astrazeneca, in particolare ai presunti effetti avversi letali segnalati in queste settimane di somministrazione.



Con un ampio approfondimento, si riaccendono i riflettori sul tema dell’occupazione di case private e del problema degli sfratti vietati, con tutti gli aggiornamenti sul caso della coppia di Brescia che, grazie a “Fuori dal Coro”, ha trovato soluzione. Infine, si torna a dibattere della questione immigrazione, tra la prosecuzione degli sbarchi anche in periodo di pandemia e restrizioni e le difficoltà di integrazione dei migranti sul territorio nazionale.



Tra gli ospiti anche: Paolo Del Debbio, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri.