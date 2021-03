Banfi: “Bestemmie in campo di calcio? Spero che almeno ‘porca puttena’ ce lo concederanno”

Bestemmie in campo? “Spero che almeno ‘porca puttena’ ce lo concederanno. E’ l’ultima spiaggia, io ho detto agli italiani che appena finisce il Covid urleremo: ‘Finalmente è finita la quarantena porca puttena, dal nord a sud”. E’ quanto dice Lino Banfi grande tifoso della Roma all’Adnkronos, sulle parole dell’allenatore del Crotone Serse Cosmi che , nel post partita della sfida che il suo Crotone ha perso in casa della Lazio per 3-2, è tornato sulla sua squalifica per blasfemia affermando di sperare che ”si possa prendere in considerazione eventuali modifiche a questo genere di normativa” e che ”fino a prova contraria penso di vivere in un Paese laico”. “La bestemmie non le ritengo giuste -sottolinea Banfi- all’arbitro al massimo si potrebbe dire: ‘Impertinente”’, scherza l’attore.

