Donatella Rettore rivela di dover essere operata d’urgenza per un tumore e fa un appello a tutti: ‘Abbiate cura di Claudio’

La cantante 66enne lo ha fatto sapere via social

Ha poi chiesto a tutti di avere cura del marito e dei suoi cani

Donatella Rettore ha scoperto da pochissimo di avere un tumore e di dover essere operata d’urgenza. Dopo un piccolo intervento necessario per fare un esame istologico, alla cantante è stato detto che si tratta di un tumore maligno e che quindi c’è bisogno di un’operazione in tempi davvero strettissimi. Lei ha voluto farlo sapere ai suoi follower sul social, consapevole che la pessima notizia arriva nel bel mezzo della crisi sanitaria peggiore dell’ultimo secolo. In un post pubblicato su Instagram ha scritto: “Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov, Istituto Oncologico Veneto, ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e… non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta”.

La 66enne ha poi chiesto a tutti di stare vicino a suo marito Claudio Rego, ma anche di prendersi cura dei suoi amatissimi cani. “Ciao a tutti vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora è già scosso di suo, Orso, Lupo e Collins”, ha aggiunto. Donatella, una delle voci cult della storia della musica italiana, è infatti una grandissima amante degli animali a cui dedica gran parte della sua vita anche come volontaria per associazioni per i diritti animali.

Subito tantissimi i messaggi di affetto dei follower, ma anche di tanti amici. Tra gli altri sono arrivati sotto al post quelli di Eva Grimaldi, Vladimir Luxuria, Stefania Orlando e Sabrina Salerno.

