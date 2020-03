Domenica In sospesa, Mara Venier in lacrime durante il collegamento con Liorni: «Non l’avrei mai immaginato, ce la faremo»

Mara Venier in lacrime durante il collegamento con Liorni: «Non l’avrei mai immaginato, ce la faremo». Domenica In è stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, ma Mara Venier è entrata comunque nelle case degli italiani grazie al collegamenti in diretta dalla sua camera da letto con Marco Liorni che conduce Italia Sì

Marco Liorni con Italia Sì ha sostituito Domenica In sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus. Liorni si sta collegando via Skype e con tutti i mezzi teconlogici a disposizione con tutti i conduttori Rai rimasti a casa. La prima è stata Mara Venier che in diretta e senza trucca dalla sua camera da letto ha salutato il pubblico: «Non avrei mai pensato di essere qui in collegamento con il mio cellulare, la situazione non è semplice».

Poi parlando anche con Mauro Coruzzi, in arte Platinette, Mara Venier con la voce rotta dalle lacrime ha detto: «Sono commossa, vedo in queso momento una grande unità . Sono sicura che ce la faremo, l’Italia sta dimostrando un grande coraggio e voglia di farcela»

