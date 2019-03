Domani torna, su Rai3, “Grazie dei fiori” con Pino Strabioli

Come cantano Sofia Loren, Gina Lollobrigida e Roberto Benigni? Come cantava Marcello Mastroianni? Si sa che l’Italia è il paese del belcanto e nel canto e nella musica si sono messi alla prova molti nostri attori, comici e personaggi dello spettacolo. In compagnia di Pino Strabioli e del critico musicale Gino Castaldo, nella puntata “Canto anch’io” di “Grazie dei Fiori”, in onda domani alle 20.30 su Rai3, si vedranno grandi personalità del cinema e del teatro che durante la loro carriera si sono esibite sia a Sanremo che in altre trasmissioni televisive.

Preziosi e inediti brani di repertorio che restituiscono bellissime interpretazioni di Gino Bramieri, Anna Magnani, Alberto Sordi, Massimo Troisi e tanti altri insospettabili grandi interpreti del grande e piccolo schermo. Ospite di Pino Strabioli, in questa puntata, Maurisa Laurito, che racconta la sua passione per la musica.