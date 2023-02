Rihanna con il pancione in copertina su Vogue presenta il primo figlio

Durante il Super Bowl la star ha annunciato al mondo che sarà mamma per la seconda volta. Intanto si mostra con il primogenito di nove mesi

Dopo sette anni di assenza, Rihanna è tornata protagonista regalando uno spettacolare show al Super Bowl 2023. Un’esplosione scenografica e un’ipnotica performance musicale con sorpresa: la star ha lasciato tutti a bocca aperta rivelandosi di nuovo incinta. Ora con pancione in vista e per mano al compagno ASAP Rocky presenta al mondo il suo primo figlio, in copertina di British Vogue.

Le foto su Vogue

Nel servizio fotografico di Vogue si svela il bebè di Rihanna che lei ha tenuto gelosamente lontano dai riflettori e dai social fino a ora. Un po’ come la nuova gravidanza. Intanto non è ancora noto il nome del piccolo, primo figlio della coppia, nato a maggio 2022. Ora nell’intervista che accompagna le immagini nella versione britannica del mensile di moda, la star di “Diamonds” lo chiama semplicemente “baby”. Tra l’altro, proprio su Vogue ad aprile 2022, aveva mostrato il primo pancione, con tutta la sua esuberante sensualità premaman.

Rihanna e la maternità

Mentre Rihanna attende il verdetto degli Oscar dove è candidata per la prima volta per la canzone “Lift me up” della colonna sonora di “Black Panther: Wakanda forever”, parla del secondogenito in arrivo: “Questa è la cosa più folle di sempre”. La popstar racconta anche la vita da neo mamma tra gioie e dolori: “Diventa il tuo tutto. Davvero, non ricordi più come fosse la vita prima che nascesse” ma ammette: “Non dormi assolutamente, nemmeno se lo volessi. Sei uno zombie per la maggior parte del tempo”.

L’esibizione al Super Bowl

Dopo aver annunciato che sarebbe stata la protagonista musicale dell’half time della 57esima edizione del Super Bowl, Rihanna aveva detto che l’esser diventata mamma di un bimbo l’aveva incoraggiata a tornare sul palco: “E il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici, così da una parte ti fa paura, ma dall’altra è la sfida più grande di tutte: ed è importante che mio figlio lo veda”, aveva spiegato. Dal vivo ha offerto un medley/greatest hits dei suoi successi, partendo da “Bitch Better Have My Money” per terminare con “Diamonds”.