Pooh in concerto a Roma, dopo San Siro annunciata la data all’Olimpico

Nuovo evento per i Pooh, che il prossimo 15 luglio saliranno sul palco dello stadio Olimpico di Roma

Dal palco del festival di Sanremo, durante la prima serata della kermesse condotta da Amadeus, i Pooh si sono esibiti in quella che è stata la formazione originaria del gruppo musicale, fatta eccezione per il batterista. Infatti, sul palco del teatro Ariston i Pooh sono saliti insieme a Riccardo Fogli ma senza Stefano D’Orazio, scomparso a novembre 2020 in conseguenza del coronavirus. Dopo l’annuncio del concerto di Milano, fatto proprio da Sanremo, ora i Pooh hanno annunciato una seconda data a Roma.

IL CONCERTO A SAN SIRO

Un’esibizione che ha fatto cantare i milioni di telespettatori a casa e che ha fermato il tempo, tanto che questo è stato il momento più visto di quella serata. Ed è proprio dal festival di Sanremo che i Pooh hanno annunciato il ritorno in concerto con un evento allo stadio San Siro. In pochi minuti sono stati migliaia i biglietti venduti: l’impianto sportivo non è sold-out ma grazie all’annuncio davanti a milioni e milioni di persone, si può dire che c’è stata una vera e propria corsa all’acquisto dei biglietti. L’appuntamento allo stadio San Siro è fissato per il 6 luglio e i biglietti partono da un minimo di 39 euro per un posto nel terzo anello blu e verde non numerato e arrivano a un massimo di 95 per la platea Cat 1. A distanza di una settimana dall’annuncio sono rimasti solo pochi biglietti nelle porzioni di anello con visibilità non ottimale. La platea e gli anelli più bassi sono andati tutti esauriti. Si prevede che i biglietti andranno sold-out già nelle prossime settimane.

IL CONCERTO DELLO STADIO OLIMPICO

Ed è probabilmente alla luce degli straordinari risultati di vendita dello stadio di San Siro che i Pooh hanno deciso di concedersi al pubblico in un’altra data. Il 15 luglio, infatti, la storica band salirà sul palco di un’altro stadio, stavolta quello Olimpico di Roma, per un evento unico per il quale si prevede un altro straordinario successo di pubblico. L’annuncio è stato fatto dai Pooh durante il Tg1 delle 20 nel giorno di San Valentino, proprio come si fa con gli eventi più importanti. Per acquistare i biglietti per il concerto di Roma, però, sarà necessario aspettare ancora qualche ora, perché non sono state ancora aperte le prevendite. È previsto che vengano messi a disposizione già dal pomeriggio di oggi e chi vuole acquistare i migliori posti dovrà essere veloce: il rischio è quello che finiscano rapidamente.