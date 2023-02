La Sirenetta, il nuovo trailer del live-action Disney con Halle Bailey

L’anticipazione della pellicola diretta da Rob Marshall, in uscita il 26 maggio, mostra per la prima volta le immagini del Principe Eric e della Strega del Mare Ursula

Circondata da pesci e sirene, Ariel volteggia tra gli abissi, poi sfiora la superficie dell’acqua e, subito dopo, la soave melodia che ne ha accompagnato le esplorazioni oceaniche avvolge in una laguna i palpiti dell’imminente bacio con il Principe Eric. Dalle tenebre, però, riecheggia la sinistra risata della Strega del Mare Ursula, gli occhi arsi di vendetta. Il nuovo trailer del live-action Disney La Sirenetta anticipa così la pellicola, basata sull’omonimo film d’animazione del 1989 e diretta da Rob Marshall, in uscita il 26 maggio. Ancora una volta la sirena Ariel (interpretata da Halle Bailey), figlia del Re del Mare Tritone (interpretato da Javier Bardem), si innamorerà dell’umano Principe Eric (intrpretato da Jonah Hauer-King) e, con l’aiuto dei fedeli amici, il pesce Flounder e il granchio di corte Sebastian, sventerà il complotto della malvagia Strega del Mare Ursula (interpretata da Melissa McCarthy). Il nuovo trailer ha svelato, per la prima volta, le immagini del Principe Erik e di Ursula.

IL LIVE-ACTION

Già nel 2019 la Disney aveva annunciato che Halle Bailey avrebbe interpretato il ruolo della protagonista Ariel, mentre lo scorso settembre ha rilasciato il primo trailer del live-action, che ha allo stesso tempo scatenato polemiche per il colore della pelle dell’attrice e ondate di affetto dalle bambine nere di tutto il mondo. Anche i nonni di Bailey hanno reagito al trailer: “È stato d’ispirazione e bello sentire le loro parole di incoraggiamento, quando mi hanno detto: “Non capisci cosa stai facendo per noi, per la nostra comunità, per tutte le giovani ragazze nere e di colore che si rivedranno in te”, ha raccontato l’attrice in un’intervista a Variety. Ora il canto della sirena sta per arrivare e la colonna sonora, frutto della collaborazione tra la leggenda di Broadway Lin-Manuel Miranda e il compositore delle musiche dell’originale film d’animazione Alan Menken, proporrà quattro canzoni originali che però, come specificato dagli autori, non sostituiranno i classici Baciala e In fondo al mar.