Guendalina Tavassi dopo l’intervento di chirurgia estetica: ecco cosa ha rifatto

L’influencer condivide le sue foto subito dopo il ritocchino, con le bende e il volto tumefatto

Guendalina Tavassi non dimentica i suoi follower neanche in ospedale. L’influencer si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica e ai fan si è mostrata subito dopo l’operazione, con le bende, il volto tumefatto e le cicatrici sugli occhi. “Solo una semplice blefaro” ha fatto sapere, senza risparmiare qualche frecciatina a chi l’accusa di essere troppo rifatta. A farle compagnia e a tenerle su il morale c’era Cuore, il suo fidanzato Federico Perna che è stato tutto il tempo con lei e l’ha sorpresa con un bellissimo mazzo di rose rosse.

“Sapete che io vi racconto sempre tutto” ha detto Guendalina Tavassi raccontando di essersi sottoposta alla blefaroplastica. “Fermati con la chirurgia, sinceramente, per aver fatto la punta del naso a 20 anni e il seno a 30 anni… dovreste dirlo ad altre che si cambiano i connotati”, ha detto per rispondere alle critiche. Con le bende e i segni dell’operazione ancora sul volto, la ex gieffina si è mostrata senza filtri, parlando liberamente e apertamente dei suoi ritocchini.

In linea con Karina Cascella

L’intervento a cui si è sottoposta Guendalina Tavassi è lo stesso a cui è ricorsa pochi giorni fa Karina Cascella. “Non mi piacciono le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico”, aveva detto l’ex opinionista di “Uomini e Donne”. La ex gieffina le ha fatto eco: “Solo una semplice blefaro! Un po’ di pelle sopra la palpebra”, ha commentato minimizzando la portata del ritocchino.

Il sostegno di Cuore

A far compagnia a Guendalina Tavassi in ospedale c’era Federico Perna, per i follower Cuore, con cui l’influencer fa coppia dall’agosto 2021. E’ stato accanto al letto mentre lei era in preda agli effetti dell’anestesia, prendendola in giro per il suo stato confusionale. “Racconta dei souvenir che ha lasciato nel bagno della clinica”, fa sapere Guendalina quando posta le storie dei momenti trascorsi in clinica.

Di corsa al pronto soccorso

Già due settimane fa Guendalina Tavassi aveva postato sui social dall’ospedale. In quell’occasione era stata trattenuta una notte dopo che era corsa al pronto soccorso per aver perso tanto sangue dal naso. “Come un rubinetto aperto”, l’ha descritto. Raccontando di essere svenuta. Dopo un breve ricovero è stata dimessa, e anche stavolta dopo la blefaroplastica il soggiorno in clinica è stato breve.