Diletta Leotta e Loris Karius, gli amici confermano: è incinta

Diletta Leotta e Loris Karius innamorati più che mai.

Dopo le voci che li vogliono presto genitori, la coppia posa sui social in un tripudio d’amore. Il portiere del Newcastle posta uno scatto in cui abbraccia la compagna tenendole dolcemente una mano sul ventre, lei pubblica un insieme di foto che mostrano tutta la loro passione. Gli amici avrebbero confermato l’arrivo della cicogna per l’estate.

Dichiarazioni d’amore

Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto il giorno di San Valentino per postare scatti e video in cui mostrano tutto il loro amore incontenibile. La speaker radiofonica ha preparato un siparietto a due in cui lei, seduta sulle gambe di lui con una mise sexy composta da reggiseno che fatica a contenere il seno strabordante e shorts sensuali, fa la linguaccia mentre lo sportivo la abbraccia strizzandola a sé. I commenti dei fan si sprecano ricordando al portiere che ormai la papera da Champions League nella finalissima tra i Reds e il Real Madrid è solo un lontano ricordo. “Karius ha vinto un altro tipo di finale” scrive uno, “Almeno ha migliorato la presa” fa eco un altro. “Fare due papere in finale di Champions ma avere comunque due coppe a casa” e ancora “Alla fine ha vinto lui”, oppure “Non avrai vinto la Champions ma hai vinto nella vita”, “È un portiere ma ha fatto comunque gol”, “In finale non ne hai presa una! Ma qui ti sei superato Karius”. Lo sportivo posta invece una immagine di coppia con la sua bella tra le braccia e lui le tiene la mano sul ventre. E’ la conferma della maternità? Dopo che un video girato in hotel a Sanremo, dove la conduttrice radiofonica era in trasferta per il Festival della canzone italiana, mostrava delle rotondità sospette, i due non hanno confermato o smentito le indiscrezioni su una cicogna in volo. Pare invece che gli amici abbiano spifferato che in estate Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori.

Insieme da pochi mesi

Diletta Leotta e Loris Karius si frequentano da pochi mesi. Fino allo scorso settembre lei era fidanzata con il modello Giacomo Cavalli, con cui aveva partecipato subito dopo l’estate al matrimonio del fratello della speaker, Mirko Manola. Le foto di Cavalli con la Leotta alle nozze sono letteralmente sparite dai social di Diletta and family. Qualche tempo dopo pare che i viaggi-studio della conduttrice radiofonica in Inghilterra per migliorare il suo inglese abbiano fatto da sfondo a questa nuova avventura sentimentale. La Leotta e Karius hanno cominciato un periodo di amore a distanza con continue fughe reciproche tra Gran Bretagna dove vive lo sportivo che milita appunto nel Newcastle e l’Italia, a Milano dove abita la sexy speaker siciliana.

Natale in famiglia

Le vacanze di Natale per Diletta Leotta e Loris Karius sono state l’occasione perfetta per conoscere le reciproche famiglie. Il portiere ha trascorso alcuni giorni in Sicilia con i genitori di lei. Poi il ritorno agli impegni professionali, ma sempre con la valigia in mano pronti a raggiungersi nel tempo libero. A Sanremo è circolata la voce di una possibile gravidanza e loro hanno prontamente seminato altri indizi social. Ora se i diretti interessati restano misteriosi, non resta che attendere di vedere aumentare le curve sensuali di Diletta.