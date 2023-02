Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è tornato l’anello al dito

In vacanza a Bormio la coppia scaccia definitivamente le voci di crisi e si mostra serena e affiatata come sempre

Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è definitivamente tornato il sereno, e per dissipare ogni ombra di dubbio l’influencer sfoggia nelle sue storie Instagram l’anello di fidanzamento al dito.

La coppia ha trascorso qualche giorno di relax alle terme a Bormio e, tra un massaggio e una passeggiata con i monti sullo sfondo, l’amore vola…

Cecilia Rodriguez si scatta selfie e si riprende, mettendo in primo piano la mano sinistra su cui brilla l’anello di fidanzamento. La scomparsa del gioiello, qualche giorno fa, aveva fatto temere il peggio per la coppia che invece a Bormio in occasione di San Valentino sembra più affiatata che mai. Insieme ammirano il panorama maestoso delle Alpi e si riprendono a vicenda tra un trattamento e l’altro. Anche il rientro a Milano è spensierato, con la musica ad alto volume in auto mentre un tramonto sontuoso li accompagna a casa.

Le voci di crisi

E pensare che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano stati dati per spacciati! Alcune storie dell’influencer senza brillocco al dito avevano fatto supporre che il matrimonio, in programma quest’anno, fosse saltato. Lui le aveva chiesto la mano a novembre e da allora l’anello non aveva mai abbandonato l’anulare sinistro di Chechu, per questo la sua assenza aveva messo in allarme i follower. A gettare benzina sul fuoco, la notte brava tra ragazzi che Ignazio si è goduto insieme a Lazza, Andrea Damante e Fred De Palma.

La smentita

Quella che sembrava una fine già scritta, si è rivelata essere solo una banale lite tra innamorati. E’ stato prima di tutto l’agente dell’ex ciclista a minimizzare l’accaduto, parlando di piccoli screzi e motivando l’assenza dell’anello di fidanzamento con necessità lavorative. Poi c’è stato un pranzo domenicale a casa con Stefano De Martino e Belen Rodriguez, a sottolineare il clima sereno e allegro in cui vivono le due coppie. Chechu ha poi voluto chiarire: “Non sono arrabbiata, sono un po’ stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose. Della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato, anzi: io e il mio futuro marito”. Ora è tornato anche il brillocco, a sottolineare il fatto che le nozze non sono in discussione.