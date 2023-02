Addio a Dario Penne, morto il doppiatore storico di Anthony Hopkins

Mercoledì 15 febbraio Dario Penne si è spento all’eta di 83 anni. L’attore e doppiatore ha prestato la voce a tanti volti noti del cinema: da Anthony Hopkins a Michael Caine passando per Tommy Lee Jones e Christopher Lloyd

È morto Dario Penne, il celebre attore e doppiatore che ha prestato la voce a grandi divi di Hollywood: da Anthony Hopkins (FOTO) a Michael Caine.

DARIO PENNE, SCOMPARSO IL DOPPIATORE DI TANTI ATTORI

Mercoledì 15 febbraio si è spento Dario Penne, nato a Trieste il 17 febbraio 1938. La sua carriera ha avuto inizio alla fine degli anni ’60 con la partecipazione a produzioni televisive e cinematografiche, parallelamente al ruolo da attore Dario Penne ha affiancato una proficua attività da doppiatore.

Il suo nome è divenuto noto soprattutto grazie ad Anthony Hopkins, di cui ha doppiato la voce in Ore disperate per poi proseguire in tantissime altre pellicole, come Gli intrighi del potere – Nixon, Vi presento Joe Black e The Father – Nulla è come sembra.



Dario Penne ha doppiato anche Tommy Lee Jones, Christopher Lloyd, Ben Kingsley,Michael Caine, e James Cromwell. Tra gli attori troviamo poi Christopher Walken e Alan Rickman.

Inoltre, il doppiatore ha anche lavorato in numerosi film d’animazione: Alla ricerca di Nemo, Ratatouille e Cars 2. Spazio poi a serie televisive e d’animazione, come ad esempio Futurama in cui ha dato la voce a Bender.