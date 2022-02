Uomini e Donne, Denise pianta in asso Matteo Ranieri e accusa Maria De Filippi!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano si scontra con Diego mentre Denise lascia il programma e lancia accuse pesanti

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, continuano gli scontri tra Ida Platano e Diego Tavani, accusato di aver fatto un gesto molto scorretto nei confronti della dama bresciana. Mentre Ida rischia di commettere un passo falso con Alessandro Vicinanza, Matteo Ranieri si trova in studio senza corteggiatrici.

Uomini e Donne: Denise se ne va e lancia accuse a Maria De Filippi

Nella puntata di Uomini e Donne assistiamo al confronto finale tra Pinuccia e Alessandro, che ha rischiato di sentirsi male per la dama.Si passa poi a Ida Platano e Alessandro Vicinanza che stanno continuando a conoscersi, imparando ad accettare i diversi stili di vita. La dama ha raccontato di aver ricevuto un mazzo di fiori da un ammiratore sconosciuto e Alessandro è rimasto molto scosso, ma nonostante questo i due continuano la conoscenza. Ascoltando alcune constatazioni di Alessandro sulle parole che Diego Tavani ha speso ricordando la sua relazione con Ida, il cavaliere romano perde la pazienza. Ida rimprovera Diego, chiedendo di smetterla di immischiarsi nelle sue relazioni, mentre il cavaliere ribadisce di aver parlato della loro intimità solo perché interpellato dalla padrona di casa. Platano, inoltre, racconta di aver ricevuto un messaggio da una fan che segnala un commento orrendo sul suo conto sulla pagina Facebook di Diego.

Alessandro chiede di tagliare il discorso e Maria De Filippi fa notare quanto il cavaliere sia geloso. Per la dama c’è un cavaliere, il quale vedendo Ida così presa da Alessandro, si è tirato indietro all’ultimo e Platano ammette che invece avrebbe voluto conoscerlo. “Non mi va neppure di commentare, si commenta da sola”, ha sbottato Tina Cipollari. La dama fa entrare Matteo in studio e ribadisce di non sentirsi ancora fidanzata con Alessandro e di voler essere libera.

Si passa poi al trono classico con Matteo Ranieri, che scopre che Denise Mingiano se ne è andata e che è furiosa perché crede che tutti abbiano cercato di separala dal tronista. Nonostante le parole della corteggiatrice, Maria chiarisce di non voler assolutamente influenzare Matteo e lo invita a decidere secondo il proprio istinto. Dopo l’ultima puntata, ignaro di tutto, il ligure ha seguito Federica Aversano fuori dallo studio. La corteggiatrice ammette di essere giunta al suo limite di sopportazione e Matteo non riesce a convincerla a rimanere, tanto che in puntata si trova completamente solo.



