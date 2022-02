Stasera Italia’s Got Talent con Paola Egonu. Tutte le anticipazioni

Torna il grande show prodotto da Fremantle per Sky, in prima tv assoluta questa sera alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Ospite speciale della puntata sarà la campionessa europea della nostra nazionale di pallavolo

Nuovo appuntamento, mercoledì 16 febbraio in prima serata con Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, in prima tv assoluta domani su Sky Uno e in streaming su NOW (e martedì sera su TV8). Ospite speciale della quarta puntata sarà la campionessa europea e acclamata bandiera della nostra nazionale di pallavolo, Paola Egonu. Dopo un ingresso “a sorpresa”, Paola – considerata una delle più forti e influenti giocatrici al mondo, fenomeno non solo sportivo ma anche mediatico – raggiungerà il tavolo per assumere il ruolo di quinto giudice della serata.



Sul palco, in conduzione, Lodovica Comello, coinvolta in una performance esilarante di arti marziali e in un numero di memorizzazione di una sequenza numerica. A lei il compito di presentare i talenti che si esibiranno sul palco e di dare il benvenuto ai giudici di Italia’s Got Talent : Elio che sfoggerà un nuovo taglio di capelli che ricorda quello di Pocahontas; Mara Maionchi, sempre più attratta dalle performance di ballo, di cui è sempre stata appassionata; Federica Pellegrini, pronta a correggere in presa diretta un concorrente “reo” di aver confuso il delfino, inteso come stile di nuoto, con la farfalla; e Frank Matano, che come sempre sarà protagonista di siparietti irresistibili, soprattutto col collega Elio.



Ad animare la scena ci saranno anche in questa puntata numeri incredibili e spettacolari, capaci di sbalordire i giudici: due sorelle si scateneranno sul palco unendo la loro passione per le moto e il rock’n’roll; un topolino, un po’ duro di comprendonio, compirà una serie di esercizi in un percorso guidato; un rapper si esibirà in un numero di breakdance. Ci sarà poi chi mostrerà l’arte del fachirismo, chi rappresenterà sul palco un musical a basso costo, chi interpreterà un monologo esilarante sulle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate, chi infine porterà in scena un numero circense.

Come di consuetudine nelle puntate di audizioni – ogni mercoledì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW (e poi il martedì successivo in chiaro su TV8) – la giuria ha il compito di selezionare i talenti più meritevoli che dovranno dimostrare di valere almeno 3 “sì” per entrare nella rosa dei candidati alla finale.

Ognuno dei quattro ha a disposizione l’ambitissimo Golden Buzzer per mandare direttamente in finalissima il proprio talento preferito; e, novità di questa edizione, un nuovo pulsantone dorato è accanto a Lodovica. La scorsa settimana, però, nessuno ha utilizzato il proprio superpotere e quindi, per la prima volta in questa edizione, i giudici hanno dovuto scegliere insieme il finalista, premiando Federico Martelli, che con il suo tormentone “Bello bello” ha saputo sbaragliare la concorrenza. Federico ha così raggiunto in finale Antonio Vaglica, che si era esibito sulle note di “SOS d’un terrien en détresse” di Daniel Balavoine, guadagnando il Golden Buzzer di Elio, e Davide Battista, che ha reinterpretato con la tromba “Voce” di Madame, inducendo Mara Maionchi a schiacciare il fatidico pulsante dorato.

Quest’anno, inoltre, anche il pubblico da casa avrà ben due Golden Buzzer con cui potrà, alla fine delle audizioni, spedire in finale i propri due talenti preferiti. E come sempre, oltre a promuovere, i giudici possono ovviamente anche bocciare una performance, premendo i temutissimi Buzzer, i pulsanti rossi presenti davanti a loro: con 4 “buzzate” il concorrente deve immediatamente interrompere la sua esibizione, abbandonando così i suoi sogni di gloria.

Al termine della fase di audizioni, ci sarà la grande finale live di mercoledì 23 marzo – in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8 – in cui Federico, Davide e Antonio e gli altri 9 finalisti si sfideranno per il titolo di campione di Italia’s Got Talent 2022, decretato come da tradizione dall’insindacabile giudizio del pubblico da casa.



Media partner del programma è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di Italia’s Got Talent gli Official Partner: Volvo Car Italia e Volvo Studio Milano, Enel X Pay, Caffè Borbone, Bauli.



Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia delle audizioni è di Sara Ristori. La regia della finale è di Luigi Antonini. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.