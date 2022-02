Deep Water, il teaser trailer del film thriller erotico con Ana De Armas e Ben Affleck

uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissima pellicola che coinvolgerà il fidanzato di Jennifer Lopez e l’attrice e modella cubana, che è inoltre l’ex di Affleck. Diretto dal “maestro” dei thriller erotici Adrian Lyne (Attrazione fatale, 9 Settimane e mezzo), il film arriverà su Hulu il prossimo mese

È uscito il teaser trailer di Deep Water, l’attesissimo thriller erotico che vede protagonisti Ben Affleck e Ana De Armas.



Attesissimo da tutti quanti, forse eccezion fatta per Jennifer Lopez: la fidanzata di Affleck, infatti, non potrà che deglutire un amaro boccone di gelosia nel vedere la tensione erotica davvero palpabile (!) che il suo innamorato sembra avere con la bellissima attrice e modella cubana.

Ma si tratta chiaramente di talento attoriale, dato che per uno abituato a una dea del calibro di JLo sarebbe folle pensare di lasciarla. Nonostante Ben Affleck l’abbia fatto eccome, vent’anni fa.

Però questa volta non gliela perdoneremmo più, sia noi sia – si spera – Jennifer Lopez…



In realtà, talento attoriale a parte, la grande chimica che fa da prima donna in questo film dipende dal fatto che tra i due protagonisti, ai tempi delle riprese, c’era eccome del feeling.

All’inizio del 2020 Ben Affleck e Ana De Armas hanno incominciato a frequentarsi, dopo essersi conosciuti proprio sul set di Deep Water. Insomma: galeotto fu il film. La loro relazione si è ufficialmente conclusa a gennaio 2021, dopodiché il divo è tornato tra le braccia della sua famosissima ex fidanzata.



Deep Water non è stato distribuito nelle sale cinematografiche e arriverà direttamente in streaming, su Hulu, il prossimo mese, a marzo.

È diretto da quello che è considerato il maestro dei thriller erotici, ossia Adrian Lyne, che ha firmato la regia di capolavori del sottogenere come Attrazione fatale e 9 Settimane e mezzo, per farvi capire quanto l’etichetta di “maestro di thriller erotici” gli calzi a pennello.

L’ultimo lungometraggio di cui si era occupato risale al 2002: Unfaithful – L’amore infedele, anche quello un bel gioiellino di giallo pepato, perché l’ingrediente della sensualità non può mai mancare all’appello nelle ricette di Lyne.



Deep Water è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, che è stato adattato per lo schermo da Zack Helm (Stranger Than Fiction) e Sam Levinson (Euphoria).



Potete vedere il teaser trailer di Deep Water nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

LA TRAMA

In Deep Water Affleck e Ana De Armas recitano nei panni di due neosposini. La giovane coppia si ritroverà a fare giochi erotici che avranno un epilogo tragico e assai violento: le persone che li circondano, infatti, incominciano a morire misteriosamente.



Per tentare di evitare il divorzio, i due si cercheranno ciascuno un amante, tuttavia le cose tra loro saranno sempre più difficili da gestire. La loro storia porterà a galla tante sfaccettature inaspettate di molte persone insospettabili…



Oltre ai due celebri i protagonisti, il cast del film comprende anche Lil Rel Howery (Get Out), Tracy Letts (Lady Bird), Rachel Blanchard (Fargo), Dash Mihok (Ray Donovan), Jacob Elordi (The Kissing Booth), Kristen Connolly (House Of Cards) e Jade Fernandez (Little).