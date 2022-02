Antonino è stato un ‘errore’? Belen confessa: ‘Ho sbagliato a fare le cose subito, ho peccato di entusiasmo, ma…’

Belen in questo momento della sua vita si concentra su di lei, la sua vita professionale e i due figli, Santiago, 8 anni, e Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio. E’ ufficialmente single, anche se la vicinanza all’ex marito Stefano De Martino è tornata a essere forte. Con Antonino Spinalbese, 26 anni, è finita poco prima di Natale, l’ex hair stylist è stato un ‘errore’? La showgirl 37enne sembrerebbe ammetterlo. A Chi la Rodriguez confessa: “Ho sbagliato a fare le cose subito, ho peccato di entusiasmo”.



Belen non crede che le sue storie abbiano detto tutto quel che c’era da dire, quando glielo si domanda, lei risponde: “Non voglio sembrare egoista ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro”. E schietta aggiunge: “Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”. Le sue parole sembrerebbero rivolgersi proprio alla relazione finita con il padre della sua secondogenita: Antonino.



Tutti vogliono sapere di Stefano De Martino, con cui è stata ancora una volta paparazzata dal settimanale: i due si sono regalati qualche giorno di relax in un resort a Brescia, abbracciati, felici e sorridenti a un anno e mezzo dall’addio. Il conduttore 32enne ha smentito il ritorno di fiamma, sottolineando che si vedono insieme al figlio Santiago, il bambino, però, anche questa volta non era con loro… “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più”, sottolinea Belen.



L’argentina poi al giornalista che vorrebbe saperne di più spiega: “Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli”.



gossip.it