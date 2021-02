Zaniolo, Neymar o De Martino? Chiara Nasti in love: “Sono molto felice”

L’influencer interpellata sui pretendenti dai follower curiosi

Il calciatore del PSG Neymar fa pressing mandandole cuori social, il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo le avrebbe regalato rose rosse per San Valentino, a Stefano De Martino è stato attribuito un flirt con una influencer napoletana (e chi sarà mai?). Chiara Nasti è al centro del gossip che la vorrebbe in love con uno sportivo. Travolta dalla curiosità dei follower, la modella risponde sui social: “Ho 23 anni, mi lasciate vivere? Ahahaha”.

Poi la influencer napoletana da 1,8 milioni di follower continua a spiegare la sua situazione sentimentale considerando che “ha ricevuto 72819282 domande a riguardo”: “Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy, che è la cosa che mi fa stare più tranquilla, ma sono molto felice! Qualsiasi cosa la verrete a sapere direttamente da me”. Insomma, saperla felice e innamorata mette i fan con il cuore in pace. Non resta che stare connessi e attendere le evoluzioni social. “Sto facendo mille robe tra lavoro e vita privata, mille novità – continua la Nasti – Amo i social ma sono davvero impegnata anche con il lancio del mio brand, non ho un minuto libero”.

E poi semina un indizio. Cita una frase piena di significato accompagnata da tanti cuoricini: “Quando finalmente incontri quella persona che si sforza di stare con te indipendentemente da quanto tu sia difficile, rimani con lui. Resta con lui perché trovare qualcuno che sia disposto a stare con te a tutti i costi non accade tutti i giorni”. A chi si riferirà? All’irrefrenabile Neymar che le fa pressing assoluto e nemmeno tanto velato o a Nicolò Zaniolo che presto diventerà papà di Tommaso, il bambino che la sua ex Sara Scaperrotta porta in grembo, o a Stefano De Martino, che da quando ha detto definitivamente addio a Belen ha occhi solo per il suo Santiago?





tgcom24