Federica Panicucci con le dita fasciate in tv: cosa sarà successo alla bella 53enne? Le immagini

La conduttrice, sempre bellissima e impeccabile, sottolinea: ‘Ho avuto giorni migliori’. Gli opinionisti in studio la rassicurano: ‘Sei sempre elegantissima’

Federica Panicucci in tv ha le dita di entrambe le mani fasciate. Tutti si domandano cosa le sia successo. Le immagini della diretta la mostrano sempre impeccabile e bellissima in nero e con i capelli raccolti in una cosa bassa, con l’inusuale problema evidenziato dal bianco delle bende. A Mattino 5, Raffaello Tonon, tra gli opinionisti in studio, la osserva stupito, lei se ne accorge e spiega quel che le è accaduto.

“Perché mi guardi così?”, domanda Federica Panicucci a Tonon. La presentatrice 53enne capisce subito che è per via delle sue dita fasciate e così rivela: “Vorrei dirti di aver giocato ieri a pallavolo ma non è così…Ho avuto un incidente domestico. Ho avuto giorni migliori”. Raffaello e gli altri la rassicurano, sottolineando come sia sempre solare ed elegantissima. Anche così non perde un briciolo del suo fascino. “Non incide sulla tua eleganza e bellezza, ma sul nostro umore che ci dispiace”, le precisa l’ex gieffino, ora opinionista tv.

Federica Panicucci non svela i particolari del suo incidente domestico, forse un’ustione causata dai manici incandescenti di una pentola, chissà… Aggiunge solo: “Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno, so che non è bellissimo da vedere, ma non posso farci niente”.