Ascolti Tv 15 febbraio 2021, il commissario Ricciardi arresta Signorini. Boom della Gruber

Ascolti Tv 15 febbraio 2021. Prima serata: su Rai1 la fiction Il Commissario Ricciardi ha conquistato una media di 5.636.000 spettatori pari al 23,2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.05 – la quarantesima puntata di Grande Fratello Vip 5 registra la media di 3.483.000 spettatori pari al 20% di share (GF Vip Night dall’1.10 all’1.20: 1.629.000 –



30.1%). Su Rai2 gli episodi di NCIS 997.000 (4,2%). Su Italia 1 Transporter 3 fa 1.453.000 (6%). Su Rai3 Presa Diretta 1.250.000 (5%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.090.000 (5,7%). Su La7 Fuga da Alcatraz 708.000 (3%). Su Tv8 4 Ristoranti 456.000 (2%). Sul Nove Rocky III 465.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.984.000 (18,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.385.000 (16%). Su La7 Otto e Mezzo 2.770.000 (10%). Su Rete4 Stasera Italia 1.547.000 (5,8%) nella prima parte e 1.369.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.047.000 (3,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.428.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.802.000 (6,6%). Su Italia1 CSI Miami 1.236.000 (4,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 629.000 (2,3%). Su Tv8 Guess My Age 577.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.142.000 (23,4%). Su Canale 5 la replica Caduta Libera 3.955.000 (18,5%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.435.000 (15,1%). Alle 20 Tg1: 6.170.000 (24,3%), Tg5: 5.164.000 (20,1%), TgLa7: 1.671.000 (6,5%). Alle 19 Tg3: 2.828.000 (13,9%), Tg4: 773.000 (3,8%), alle 18.30 Studio Aperto: 1.026.000 (6%), alle 20.30 Tg2: 1.670.000 (6,2%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 1.103.000 (8,2%). A seguire S’è Fatta Notte 326.000 (4,3%). Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live 757.000 (16,7%). Su Rai 3 Dottori in Corsia 685.000 (4,2%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 418.000 (6,2%).





