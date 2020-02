Pago in crisi con Serena Enardu al GF Vip? Tanti dubbi sulla compagna con cui vorrebbe ricominciare: ‘Sono stanco’

Il cantante in confessionale si lascia andare: non è convinto appieno del rapporto. ‘Pensavo che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni. Invece…’

Pago non vuole per alcuna ragione al mondo che Serena Enardu esca dalla Casa del GF Vip. Eppure il cantante pare in crisi: è pieno di dubbi sulla compagna. In Confessionale, lontano per qualche istante da lei e da quella che si è rivelata una presenza impegnativa e ‘ingombrante’, si lascia andare. “Sono stanco”, ammette. Il 48enne non è convinto pienamente del rapporto, nonostante il suo cuore desideri ardentemente ritrovarsi con lei.

“Sono stanco perché questa roba con Serena mi sta snervando. Pensavo ingenuamente che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni. Invece no…”, rivela Pago al GF Vip. Le sue paure paiono essere tornate, le ferite per quel che è accaduto a Temptation Island Vip sono ancora aperte. I dubbi lo assillano, gli martellano nella testa. Arriva anche a pensare che la sarda sia lì pure per ottenere visibilità, come malignano in molti.

“Non metto in dubbio il suo amore – sottolinea Pago – ma questo non toglie che ci vuole un po’ più di attenzione. Non sono una roccia, non sono Superman”. Il ‘like’ messo sul social dalla 45enne a una foto dell’ex tentatore Alessandro Graziani lo lascia di stucco. Sta cercando di razionalizzare: non vuole nuovamente lasciarsi trascinare solo dalla passione.

Gli altri nella Casa lo osservano e commentano. Lo vedono con i suoi dubbi. Paola Di Benedetto commenta: “Vedo un Pago più riflessivo del solito che sta per la prima volta valutando anche un’opzione B”. Fernanda Lessa avrebbe preferito che la Enardu rimanesse fuori dal gioco: “Si sta giocando il suo amore, la sua carriera… Lui stava meglio senza, da solo, faceva divertire tutti ed era nel gruppo. Adesso si è completamente isolato”.







