Clizia Incorvaia, dubbi atroci sulla storia con Paolo Ciavarro al GF Vip, pensa a Tiberio Carcano. Anche lui entra in paranoia: ‘Può succedere di tutto’

La bionda influencer si confida con Licia Nunez: “Ho gli incubi”. Il 28 enne ad Andrea Montovoli dice di stare benissimo, ma ha paura del ‘dopo reality’

Clizia Incorvaia, dopo la passione sfrenata con Paolo Ciavarro, incurante delle telecamere, ha dubbi atroci sulla storia appena nata al GF Vip. Anche il bel 28enne entra in paranoia ed esterna le sue perplessità sul rapporto ad Andrea Montovoli. E’ preoccupato per quel che accadrà dopo il reality show.





La bionda influencer in piscina si confida con Licia Nunez: non riesce ancora a lasciarsi andare del tutto perché pensa a chi ha lasciato fuori, un uomo che le interessava, Tiberio Carcano. “Finora non ho mai pensato all’esterno, invece ora ci penso e ho gli incubi. Abbiamo degli amici in comune e loro facevano il tifo per me, mi scoccia, anche se avevamo detto che era una prova, non mi piace deludere le aspettative…. mi sento in colpa”, confessa all’attrice.

“Perché ho pensato all’esterno, cosa che non ho mai fatto finora, altrimenti non sarei nemmeno riuscita a dare un bacio. Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare, dall’altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando. Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri. Per Paolo, non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirà”, continua la siciliana 33enne.

Licia l’ascolta e la consiglia: “Se hai questa sensazione, ti dico fermati! Stai riflettendo, sei umana, non c’è nient’altro da dire, questa è la vita. Ti do un consiglio perché provo molto affetto per te, non concederti del tutto! Cosi ti resterà una piccola corazza”. Clizia l’abbraccia e versa anche qualche lacrima. E’ in lotta con se stessa, deve trovare una soluzione.

Il dilemma tra cuore e ragione attanaglia pure Paolo Ciavarro che a Montovoli in giardino dice: “Che disastro, vorrei parlare apertamente, ho un sacco di paranoie”. Andrea gli domanda se lo preoccupi il ‘fuori’. “Non lo so, può succedere di tutto, adesso provo a vivere alla giornata”, replica il ragazzo.

“Non pensare che deve andare male o che ci sbatti la testa, te lo dico io che faccio sempre il figo inutilmente e invece sto sempre pensando a mille cose che vorrei fare con lei fuori”, controbatte l’amico, facendo riferimento alla misteriosa ragazza che lo aspetta. Poi gli domanda: “L’importante è che quello che fai qui ti fa stare bene, tu sei felice?”. “Ma benissimo figurati, assolutamente sì”, risponde Paolo. Le incertezze, però, rimangono tutte.







