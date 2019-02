The Resident 2: Ecco quando arriverà su FoxLife

The Resident 2 torna finalmente su Fox Life, ecco la data del come back su Sky

Dopo l’incredibile successo della prima stagione, The Resident 2 torna finalmente sui nostri schermi. La nuova stagione della serie tv andrà infatti in onda tutti i martedì sera (dalle ore 21:00) su Fox Life a partire dal prossimo 5 marzo.

Anche in The Resident 2 viene mostrato ciò che avviene davvero negli ospedali americani. I medici, dunque, non sono visti come grandi eroi ma viene illustrata anche la seconda faccia della medaglia. Al centro perciò la burocrazia che c’è dietro il salvataggio di un paziente.

Aspettando The Resident 2

Nel cast di The Resident 2 ritroviamo Manish Dayal (Agents of Shield), Matt Czuchry (Una mamma per amica e The Good Wife), Emily VanCamp (la Emily/Amanda di Revenge).

Abbiamo inoltre due nuovi e intriganti personaggi interpretati da Jenna Dewan (conosciuta principalmente per Step Up, Le Streghe dell’East End e Supergirl) e Jane Leeves (candidata agli Emmy Award e ai Golden Globe per Frasier). Quest’ultima vestirà i panni di un nuovo chirurgo ortopedico. La prima è invece una rappresentante di dispositivi medici che proprio grazie ad un dispositivo sanitario ha ripreso in mano la sua vita dopo aver dovuto lasciare la professione di ballerina.

La conclusione della prima parte di stagione ci aveva lasciato, come sempre in queste occasioni, con tanti interrogativi. Nei nuovi episodi di The Resident 2, oltre che adeguate risposte, ci saranno chiaramente tanti altri incredibili colpi di scena.

Pronti alle nuove sorprendenti avventure di The Resident 2? Fatecelo sapere commentando il nostro articolo! Continuate anche a rimanere connessi su Talky Series per tutte le novità riguardanti questa e molte altre serie tv! Non dimenticate di seguirci anche sui nostri principali social network come Twitter e Instagram. E cliccate sul bottone del mi piace della nostra pagina di facebook!

series.talkymedia.it