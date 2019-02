Se William insegna ai futuri papà come cambiare un pannolino

Il duca di Cambridge ha partecipato al corso «Future Dads» e ha dato i suoi personali consigli su come gestire i figli piccoli: «Non è mai una cosa semplice»

L’amore per i figli. William d’Inghilterra ha trascorso la mattina di San Valentino all’Abbey Centre di Londra, a dispensare i suoi personalissimi consigli sulla paternità: il duca di Cambridge, infatti, ha partecipato al corso «Future Dads», organizzato dall’associazione benefica «Working With Men», e ha incontrato una decina di uomini che si apprestano a diventare padri. L’erede al trono britannico ha preso parte ad un dialogo di gruppo e ha inoltre dimostrato la sua abilità nel cambiare i pannolini.

«Non è mai una cosa facile», sono le parole pronunciate da William e riportate dal profilo Twitter di Kensington Palace. «Lo devi tenere di schiena e tirargli su le gambine», sembra dire in una foto, mimando il gesto. L’uomo al suo fianco segue alla lettera le indicazioni e alla fine si becca i complimenti reali. D’altronde il principe ha ormai una discreta esperienza: nel 2013 è diventato papà per la prima volta con la nascita di George, poi nel 2015 è arrivata Charlotte e infine lo scorso anno Louis.

«La prima volta che si diventa genitori si è molto ingenui», ha detto proprio ieri sua moglie Kate al 100 Women in Finance gala. «Non ti rendi conto di quanto siano importanti i primi anni di vita dei bambini, sono fondamentali per il loro futuro. In quanto momento critico», ha aggiunto, «insegnanti, genitori e tutti coloro che si occupano di loro, devono poterlo fare nel modo giusto». La stessa duchessa ha anche ricordato come «tutte le mamme sperimentino la stessa lotta, un’esperienza travolgente».

Adesso è toccato a William dare consigli, anche pratici. Più che San Valentino, sembra la festa del papà.

Nicola Bambini, Vanity Fair