Oggi andrà in onda, su Rai2, una nuova puntata di “Sereno variabile”

Incoronata dal Wall Street Journal di New York come la regina del bel paese, “una nuovissima destinazione, una tendenza culturale, culinaria e di stile”, Milano è la protagonista della puntata di Sereno variabile, in onda alle 17.20 su Rai2.

Oltre alle tradizionali tappe, come il Duomo, il Castello Sforzesco e la Scala, si andrà alla scoperta di alcuni tour originali, come quello dei fantasmi , il Ghost Tour , o quello dei personaggi storici riportati in vita attraverso rappresentazioni teatrali in piazza. Osvaldo Bevilacqua incontrerà i “ghisa”, il corpo dei vigili urbani in alta uniforme che presta servizio nella Galleria Vittorio Emanuele. Spazio ai navigli, dove un gruppo di giovani si è inventato tour originali alla scoperta di una Milano segreta, tra cui il Drama Tram, e dove si scoprirà il cocktail bar più piccolo al mondo: solo 4 metri quadrati. Interessante e ricco il circuito della Case Museo: quattro dimore contenitori d’arte e storia che si sono unite attraverso un unico biglietto, attivando una serie di eventi e di servizi utili ai turisti. Tra i luoghi del gusto e del mangiar sano, suggeriti dal conduttore di Sereno Variabile, il Mercato a Porta Romana, aperto da 5 mesi, dove si radunano oltre 30 espositori del territorio con prodotti a chilometro zero.

Tra i luoghi curiosi da non perdere a Milano: la chiesa di San Cristoforo sui navigli, dove si sposò anche Enzo Jannacci; la cucina meneghina rivisitata dallo chef Pasquale D’Ambrosio; la chiesa di San Maurizio, considerata la Cappella Sistina del capoluogo lombardo. Non mancheranno mode e tendenze come la Dog a Porter: capi di abbigliamento solo per cani da abbinare ai loro padroni.

Con Maria Teresa Giarratano si visiterà poi un luogo magico dove cibo, fiori e musica si incontrano e creano una strana atmosfera . Qui si svolgono workshop e corsi floreali di composizione, potatura e arredamento. Un lungo calendario di eventi musicali e una ricca carta di piatti dai sapori unici accolgono turisti e milanesi.