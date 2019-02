Domani non perdete “Melaverde”, su Canale 5: si parlerà della carne bovina

Domani torna il consueto atteso appuntamento con Melaverde, alle 11 e 50 su Canale 5. Ossia torna il presidio televisivo che preserva il nostro straordinario patrimonio agroalimentare. Un presidio organizzato dal grande Edoardo Raspelli, che in ogni puntata si premura di propagandare la bellezza dei prodotti della nostra terra.

In questa puntata di Melaverde, Edoardo Raspelli parlerà di quella carne, bovina in questo caso, che troviamo ogni giorno nelle macellerie e nei supermercati italiani. Il “cronista della gastronomia” sarà nell’azienda Vicentini, ad Engazzà di Salizzole, in provincia di Verona .Seguiremo tutto la filiera, dall’allevamento alla tavola, e lo faremo attraverso un’azienda storica del settore, nata nel secondo dopoguerra da una piccola macelleria di paese. Una azienda rimasta ancora oggi familiare, che però ha avuto la capacità di crescere e diventare una importante realtà nazionale, che esporta la sua carne in tutta Europa e in molti paesi extraeuropei come Emirati Arabi e Hong Kong. Ci sarà anche spazio per tanti sapori con ricette e preparazioni a base di carne bovina e scopriremo anche quali sono i tagli migliori da acquistare a seconda della ricetta che vogliamo preparare. In Italia i tagli più noti sono una ventina, contro i 30 in Francia e i 13 in America. In ogni regione, poi, alcuni tagli prendono nomi diversi, nonostante derivino dallo stessa parte, e ci sono poi quelli considerati di prima, seconda e terza categoria. E poi tante informazioni utili che il consumatore moderno non può non conoscere.