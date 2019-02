La figlia di Robbie Wiliams: «Auguri papà, amo te (ma anche le Spice Girls)»

Il cantante ha compiuto 45 anni e la piccola Teddy gli ha dedicato un tenero discorso: «Mi piace come indossi le t-shirt». E poi inserisce delle menzioni d’onore…

La sincerità prima di tutto, anche nel giorno del compleanno. Robbie Williams ha compiuto 45 anni e sua figlia Theodora Rose gli ha dedicato un tenero discorso d’auguri, ripreso dal cellulare della mamma, l’attrice tv Ayda Field: «Mi piace come sei vestito stasera e come indossi la t-shirt, spero tu trascorso avuto una bella giornata», ha esordito la piccola Teddy, sei anni compiuti a settembre. «Spero che per San Valentino tu abbia comprato un po’ di cioccolatini o, ancora meglio, una borsetta».

Robbie sorride, senza sapere che la parte migliore del discorso deve ancora arrivare: «Amo tutti in questa casa, papà, mamma e tata Gwen. Ma adoro pure JoJo Siwa (una giovane ballerina americana, ndr), Hugh Jackman e le Spice Girls», ha concluso Teddy, scatenando le risate dei presenti. «So che sono anche i tuoi preferiti, li amo». Un vero show, con tanto di finale a sorpresa: d’altronde la primogenita della coppia non è la prima volta che dà spettacolo sulle pagine social dei genitori.

Pochi giorni fa ha dato vita a un duetto rap con papà Robbie, mentre lo scorso ottobre si è presa i riflettori persino al matrimonio di Eugenie di York e Jack Brooksbank. «Stiamo provando a tenerla lontana dallo showbusiness, ma penso che sia una battaglia persa in partenza», ha dichiarato pochi mesi fa Williams in un’intervista col Daily Star. «Quando vado sul palco lei piange perché non può fare lo stesso. Credo sia destinata a vivere una vita nel mondo dello spettacolo, vedremo».

Nel frattempo la famiglia Williams si è allargata: Robbie e Ayda, fidanzati dal 2006 e sposati dal 2012, hanno festeggiato lo scorso settembre l’arrivo della terza figlia, Colette (Coco) Josephine, nata da una madre surrogata. Tre lei e Teddy, c’è pure un maschio, Charlton, nato nell’ottobre del 2014: «Quando hai il primo figlio è tutto un “Shh, sta dormendo“», ha scherzato il cantante col Sun. «Col terzo, invece, c’è la tv accesa, gli altri due giocano, i cani abbaiano e il mondo non finisce».

Insomma, Robbie è sempre più concentrato sul ruolo di papà. Chissà che tra qualche anno non lasci il palcoscenico proprio a sua figlia Teddy.

Nicola Bambini, Vanity Fair