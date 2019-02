Grey’s Anatomy: Amy Acker sarà Kathleen, la quarta sorella di Derek

Grey’s Anatomy ha trovato l’attrice che in un prossimo episodio della stagione 15 vestirà gli importanti panni di Kathleen, la quarta sorella del defunto Dott. Derek Shepherd.

Un personaggio quasi misterioso mai mostrato prima nella serie, Kate sarà interpretata da Amy Acker, attrice attualmente nel cast di The Gifted, conosciuta anche per i suoi trascorsi in Person of Interest ed Angel.

Tutto quello che sappiamo per ora è che la donna, una dottoressa come il resto degli Shepherd, più precisamente una psichiatra, apparirà nell’episodio dedicato interamente alla sorella Amelia (interpretata dalla star Caterina Scorsone). In passato, Neve Campbell ed Embeth Davitz si erano succedute nel medical drama con i ruoli delle altre sorelle di Derek, Liz e Nancy, una psicologa e un’ostetricia/ginecologia rispettivamente.

L’episodio, la cui messa in onda è prevista in primavera, è scritto da Julie Wong e sarà diretto da Bill D’Elia. “Non riguarda solo ‘Seguiamo Amelia in neurologia’. È decisamente più indipendente. È quasi un piccolo film a se stante”, ha rivelato Scorsone. In Italia, la programmazione della quindicesima stagione ripartirà su FoxLife il 25 febbraio.

