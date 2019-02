Come imparare le lingue con Netflix

C’è chi utilizza Netflix non solo per vedere i propri programmi preferiti, ma anche per migliorare l’inglese, francese o tedesco.

La piattaforma di streaming video offre la possibilità agli utenti di scegliere una delle lingue in cui è stata doppiata la serie tv oppure inserire dei sottotitoli. Questo metodo è efficace se già si conosce una lingua straniera, ma è inutile nel caso in cui non si deve iniziare da zero. Come fare in questo caso? Molto semplice, installare su Google Chrome l’estensione Learning Languages with Netflix che permette di imparare una lingua vedendo film e serie tv.

Come funziona l’estensione Learning Languages? Molto semplice: dopo averla installata sul browser, su Netflix verrà mostrata una traduzione dei sottotitoli che si sono impostati di default. Se ad esempio si vuole imparare l’inglese, si potranno impostare i sottotitoli in italiano tramite Netflix, mentre l’estensione mostrerà la traduzione in inglese. In questo modo sarà possibile imparare nuovi termini velocemente confrontandoli direttamente con la propria lingua madre. L’estensione è gratuita e può essere installata sia su Windows 10 sia su Mac. Per il momento non è disponibile per lo smartphone.

Che cosa è l’estensione Learning Languages

L’estensione supporta migliaia di contenuti video presenti su Netflix. Per ogni film o serie tv sarà possibile scegliere la lingua con cui tradurre i sottotitoli. Per il momento sono supportate solamente le lingue più utilizzate, tra cui italiano, spagnolo, tedesco, francese e inglese, ma in futuro verrà ampliato il database a disposizione di Learning Languages.

Oltre alla possibilità di vedere un doppio sottotitolo, l’estensione offre anche altre funzionalità. Ad esempio, evidenzia le parole meno comuni e utilizza un linguaggio commisurato all’esperienza dell’utente. Per ogni parola è possibile anche ascoltare la pronuncia esatta. Learning Languages è molto utile, soprattutto se si deve affrontare un viaggio in una Nazione di cui non si conosce la lingua: potremo imparare le parole fondamentali per salutare e chiedere delle indicazioni.

Come installare Learning Languages

L’estensione può essere scaricata dallo store online di Chrome. Per il momento è gratuita, ma in futuro verrà rilasciata una versione a pagamento con funzionalità premium. Dopo aver effettuato il download, l’installazione sarà automatica.

