Lisa Marie Presley sarà sepolta accanto al figlio Benjamin a Graceland

La figlia di Elvis, stroncata da un infarto a 54 anni, riposerà nella storica villa di famiglia a Memphis dove c’è già la tomba del 27enne morto suicida nel 2020

Lisa Marie Presley sarà sepolta a Graceland, la villa di Memphis che ha ereditato da suo padre Elvis, accanto alla tomba di Benjamin Keough, il figlio suicida a 27 anni nel 2020. “L’ultima dimora di Lisa Marie sarà a Graceland, accanto al suo amato Ben”, ha comunicato, infatti, un rappresentante della famiglia alla Bbc. Come unica figlia di Elvis Presley, Lisa Marie divenne la proprietaria della villa di suo padre a Graceland, nel tempo popolare attrazione turistica della città.

Lisa Marie Presley sarà sepolta accanto al figlio Benjamin

La cantautrice Usa è scomparsa giovedì all’età di 54 anni dopo essere stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Los Angeles per un arresto cardiaco.

In uno dei suoi ultimi post sui social media, Lisa Marie Preasley aveva condiviso un suo scritto per People Magazine sul suo dolore per la perdita del figlio. “Ho affrontato la morte, il dolore e la perdita dall’età di 9 anni (quando perse il padre Elvis, ndr). Ne ho avuto più di chiunque altro nella mia vita e, in qualche modo, sono arrivata così lontano”, aveva scritto.

“La morte fa parte della vita, che ci piaccia o no, e lo è anche il lutto”, concludeva in quell’occasione.

Lisa Marie Presley aveva ereditato la tenuta di Graceland e la gigantesca villa a 25 anni, come riporta il sito web della magione. La villa, che si trova nel Tennessee, è la seconda più visitata degli Stati Uniti, dopo la Casa Bianca.

Poco prima della sua morte, l’artista aveva visitato la tenuta di famiglia proprio per festeggiare quello che sarebbe stato l’88mo compleanno del padre, l’8 gennaio. Dopo la notizia della sua morte, i fan hanno deposto fiori e acceso candele fuori dai cancelli della tenuta.

Lisa Marie Presley lascia tre figlie femmine: Riley Keough, attrice, e le gemelle Finley e Harper Lockwood, e sua madre, Priscilla.