La risposta di Gerard Piqué a Shakira: “Questo orologio è per sempre”

Alle strofe taglienti della sua ex, lui replica con ironia

Shakira canta frecciatine a Gerard Piqué, il calciatore replica a tono. Inaspettata la risposta alla cantante che aveva detto in una canzone che il suo ex compagno aveva scambiato un Rolex con un Casio. L’ex star del Barcellona durante una diretta per la Kings League, un campionato spagnolo di calcio a 7 ideato proprio da lui, rivela un nuovo accordo di sponsorizzazione con il brand di orologi e lo mostra al suo polso affermando: “E’ per la vita”.

BOTTA E RISPOSTA TRA I DUE EX

Shakira e Gerard Piqué, che si sono separati l’estate scorsa dopo 11 anni insieme e due figli, Milan e Sasha, si attaccano a suon di frecciatine. La cantante gliele ha cantate facendo riferimento al fatto che lei vale molto di più dell’attuale compagna dell’ex calciatore, Clara Chia Marti. “Valgo il doppio di 22 – ha detto con evidente riferimento all’età della nuova fiamma del suo ex – Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio”. Proprio questa battutina ha scatenato l’ironia social e i meme. La risposta di Piqué non tarda però ad arrivare. Durante uno streaming, l’ex difensore annuncia una nuova sponsorizzazione proprio con la Casio. Con l’orologio al polso dice: “Questo durerà una vita”. I presenti alla diretta scoppiano a ridere e il siparietto esilarante diventa virale. Evidentemente Piqué ci teneva a far sapere a Shakira che la storia con Clara non è una scappatella ma una cosa seria. La stoccata rimbomba sul web e il match tra i due ex innamorati si fa sempre più pepato.

LA DIRETTA E L’ANNUNCIO

Subito dopo l’annuncio di Gerard Piqué i partecipanti alla diretta hanno pensato a uno scherzo. Ma l’ex stella del Barcellona ha precisato: “Sono serio” e ha consegnato orologi a tutti. A quel punto è intervenuto Sergio Aguero che ha dato la spiegazione di quel che era appena successo: “E’ stato a causa della canzone di Shakira, penso che sia per questo che Casio ci sta sponsorizzando. Piquè è rimasto annichilito da quella canzone”. Pare che la reazione dell’ex calciatore alla canzone della ex moglie sia stata concordata con i suoi legali. I follower aspettavano una replica social sua o della nuova compagna, invece, dopo un po’ di silenzio è arrivata la stoccata in diretta.

NELLA CANZONE 18 RIFERIMENTI A PIQUE’

In molte delle strofe del nuovo singolo, BZRP Music Sessions #53, realizzato da Shakira con la collaborazione del produttore argentino Bizarrap, la pop popstar colombiana mette dentro tanti riferimenti al tradimento di Gerard Piqué, alla nuova fiamma Clara Chia Marti, alla suocera. Non risparmia nessuno e con ironia tira in ballo tutti. Innanzitutto Clara a cui dedica una strofa: “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”, recita il ritornello, ovvero: “Ha un nome da persona buona, chiaramente non è come sembra. E poi ancora il riferimento alla differenza di valore tra le due donne e pure all’età della nuova girlfriend. “Valgo il doppio di 22”, canta e ancora: “Hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex con un Casio”. Non risparmia frecciate a lui ovviamente: “Dici di essere un campione e quando ho avuto bisogno di te hai mostrato la tua peggior versione (…) molta palestra, ma fai lavorare anche un po’ il cervello” e la promessa: “con te non ritorno nemmeno se piangi o se mi supplichi”. Cita anche la madre dell’ex calciatore: “Mi hai lasciata come vicina di casa della suocera, con la stampa e i debiti alla porta”.

NUOVO ATTACCO SOCIAL DI SHAKIRA

La palla ora passa a Shakira che sui social ha condiviso un articolo in cui si parla della vendetta che va servita fredda. La sua delusione amorosa è stata di enormi dimensioni, il tradimento di Gerard Piqué non è stato ancora elaborato e gli effetti sulle emozioni della cantante ancora sono evidenti. E così la popstar ha deciso che non è il caso di lavare i panni sporchi in casa, ma è il momento di cantargliele tutte. Detto fatto.

LA STORIA TRA SHAKIRA E PIQUE’

Shakira e Gerard Piqué, 45 anni lei e 35 lui, si sono conosciuti nel 2010 quando lui è comparso nel video di “Waka Waka (This Time for Africa)”, la canzone dei Mondiali in Sudafrica. L’anno dopo hanno iniziato a frequentarsi e dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Milan, 10 anni tra pochi giorni, e Sasha, che ne compie 8 a fine mese. A giugno la coppia ha annunciato la separazione. Pare che lei abbia scoperto il tradimento grazie a un investigatore privato, ingaggiato dopo che la cantante ha iniziato a insospettirsi per alcuni comportamenti del marito. Gerard Piqué frequenta Clara Chia Marti, una bella modella 23enne di Barcellona.